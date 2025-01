Kylie Jenner destruye un vestido icónico de Versace en los Globos de Oro 2025

La Met Gala de 2022 se viralizó en redes sociales debido al destrozo que Kim Kardashian causó en el vestido histórico que había llevado previamente Marilyn Monroe en 1962, y que adquirió para esa noche directamente del Museo Ripley's Believe It or Not en 2016 a cambio de 4,8 millones de dólares.

Ahora, en 2025, ha sido otro miembro de la familia quien ha protagonizado un nuevo desastre en otro vestido histórico. Kylie Jenner acudía a la gala de los Globos de Oro junto a su actual pareja, el actor Timothée Chalamet, luciendo un espectacular vestido de tirantes con pedrería y grandes aberturas del archivo histórico de Versace.

La prenda forma parte de la colección primavera/verano de 1999, temporada marcada por el retorno de la marca tras un parón debido a la muerte de su fundador, Gianni Versace, en 1997. Las piezas pertenecientes a los archivos de las marcas se caracterizan por tener un gran valor histórico y económico, y normalmente se guardan en museos o a buen recaudo a cargo de las marcas.

Después de desfilar y posar en la alfombra roja, Jenner llegó a la mesa desde donde seguiría toda la entrega de premios. Fue en ese momento cuando uno de los fotógrafos captó algo que ha suscitado muchas críticas, sobre todo porque viene de otro miembro del clan Kardashian. Según se puede ver, el vestido luce una rotura considerable en la costura de la zona de las caderas, por lo que, aunque se repare, nunca volverá a ser totalmente original.