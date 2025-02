Kyle Walker, en peligro: esta es la posible decisión de Annie Kilner que puede destapar sus secretos más reveladores

En enero de 2024, Kyle Walker estuvo en el foco mediático tras conocerse que llevaba una doble vida con Lauryn Goodman. El británico tiene 6 hijos en total. Cuatro de ellos son fruto del matrimonio con su esposa, Annie Kilner, mientras que los otros dos los tuvo con su amante: uno en el año 2022 y el otro en 2024.

Sus problemas personales provocaron su salida del Manchester City en forma de cesión al AC Milan. Y aunque parece que se ha alejado un poco de todo el foco mediático, la televisión no se olvida de su mujer.

Según informan diferentes medios británicos, los productores de ITV están deseando fichar a Annie Kilner para 'I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!', un reality británico parecido a 'Supervivientes'. En este, doce celebridades aterrizan en una jungla australiana, y para ganar alimentos deberán competir en varias pruebas, tanto físicas como mentales.

Recientemente, la esposa de Walker ha rechazado una oferta de seis cifras para aparecer en 'Celebrity Big Brother', ya que su hijo menor es demasiado pequeño como para irse.

Sin embargo, una fuente cercana a la mujer ha asegurado a 'The Standard' que todavía no lo tiene claro: "Sería genial en cualquiera de los reality shows, pero ella no ha decidido si ese es el camino que quiere tomar. Es una protectora feroz de su familia y no está segura de querer sumarse a la atención mediática que ha caído sobre ellos, sin culpa suya".

Un experto en televisión declaró para 'The Sun' que "en términos de reality shows, Annie es la estrella más atractiva de este año. Muchos productores de televisión están desesperados por ficharla. Tiene un gran carácter, es una madre dedicada y práctica con la que es muy fácil identificarse y, lo mejor de todo, es que apenas ha dicho una palabra a pesar de haber sido nombrada por los medios".

Si Kilner decide seguir el camino de televisión, Walker podría verse en apuros, ya que es un reality show en el que está frente a la cámara las 24 horas del día, y podría revelar algunos secretos del futbolista.