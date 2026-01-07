Koldo, Montoro y el apagón del 28 de abril: las grandes citas judiciales de España en 2026

Este 2026 no va a ser un año precisamente tranquilo para los tribunales españoles, y es que a lo largo de los próximos 12 meses deberían definirse algunos de los casos que más polémicas y discusión han generado en los últimos años.

Los tres casos clave de la justicia española en 2026

Por un lado está el caso Koldo (Ábalos), que se conoce por ser uno de los escenarios de corrupción más sonados, en especial por su vinculación con la época de la pandemia y la posible presencia de muchas empresas distintas.

Acciona, SEPI o Adif son solo algunos de los nombres que se han visto salpicados durante la investigación del caso Koldo. Con todavía imputaciones pendientes y figuras clave con esperadas declaraciones, el caso Koldo será nuevamente protagonista en 2026.

Pero el caso Koldo no será el único con nombre propio en volver a ganar notoriedad; el Caso Montoro, con el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el centro de los focos, será uno que todavía mantenga ocupados a los tribunales.

Los principales puntos a tratar del caso Montoro son los que nos llevan operaciones mediante las que se habría beneficiado a socios del gobierno. Además, también hay indicios de influencias ilegales de las que todavía hay mucho que destapar.

En última instancia, el caso 'estrella' final es el que remite a la investigación del apagón del 28 de abril de 2025. Durante horas, toda España se quedó sin conexión eléctrica, lo que derivó en un caos generalizado del que aún falta encontrar muchas respuestas.

En concreto, se espera que el juicio por el apagón determine si la causa principal derivó de un ataque cibernético. Si así se considera, se estudiará una vía penal en la que múltiples diligencias tienen pendiente intervenir de manera oficial.

Definitivamente, este próximo año será uno marcado en rojo por el sistema judicial de España. Se espera que estos casos avancen firmemente hasta su posible resolución, lo que cerrará varios de los episodios más alarmantes de la historia reciente de España.