Koldo y la decisión que ha tomado sobre su futuro en 'Supervivientes 2025'

Esta edición de 'Supervivientes' será recordada como una de las más accidentadas. Ya son varios los concursantes que han sufrido lesiones en alguna de las pruebas, y ahora se suma Koldo Royo, quien ha tenido que ser atendido por el equipo médico del reality, siendo evacuado de urgencia de la playa.

El ánimo de Koldo no estaba pasando por su mejor momento, y antes de comenzar la gala, admitió estar al límite: "hoy he tenido unos mareos. Tengo mucho cansancio y no respiro bien, me cuesta", ha comentado el participante al equipo de Supervivientes antes de abandonar la playa.

La situación viene de lejos, ya que el domingo, Koldo activó el protocolo de abandono: "pues estoy muy bajo. Me están dando suero y estoy diciendo, por favor, que esta vez que estoy nominado, a la gente que me está apoyando, que esta vez no lo hagan porque estoy fatal".

Son dos meses los que lleva el programa y Koldo se encuentra "muy bajo. Me cuesta respirar por las mañanas. Y claro, ando, porque no puedo hacer estiramientos y ando porque me viene bien". El médico le dijo que andar sería positivo para sus molestias, pero el concursante cada vez se encontraba peor.

Aunque se siente agradecido de poder vivir la experiencia, Koldo admite tener una edad y que esta le genere problemas: "el cuerpo me está diciendo que hasta aquí hemos llegado".

El presentador de 'Supervivientes 2025' le explicaba a Koldo que la decisión dependerá de lo que diga el equipo médico, a lo que él dijo: "yo me encuentro bien, pero psicológicamente estoy muy cansado y el cuerpo está sin masa muscular. Me duele decepcionar a los que me están apoyando fuera".

Confirmando que no quiere que sus fans le salven esta semana de la nominación, Koldo sentenció y explicó cómo quería abandonar el programa: "quiero salir de pie, no en camilla. Quiero irme como entré, dándolo todo y no por la puerta de atrás". ¿Conseguirá marcharse de Supervivientes como desea?