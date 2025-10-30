Quién es King África, el famoso cantante de 'La Bomba' aterrizará en el plató de Pasapalabra

¿Quién no espera con ganas la llegada de un nuevo programa de Pasapalabra? Estoy totalmente seguro de que muchos de vosotros ansias por que comience y no os preocupéis de esto, ya que como es habitual, tendremos el comienzo del programa a las 20:00.

Pero habitual también es ir conociendo a las personas invitadas para aparecer en el famoso rosco de todo el país, aquellos que estarán ahí para darnos buenos momentos y ver quién consigue destacar frente al resto de invitados. Y hoy hay uno bastante especial y muy conocido.

Se trata de nada más y nada menos que de King África, que como sabréis, es un proyecto musical argentino que fusionaba elementos de murga, dancehall y hip hop con un estilo tropipop latino. Fue creado en 1992 en Buenos Aires por Dero, Tuti Gianakis y los hermanos Alejandro y Nicolás Guerrieri para su sello musical Oid Mortales Records.

Sin embargo, posteriormente se unió al grupo Alan Duffy (DJ, cantante y músico), quien lo lidera desde 1997 hasta la actualidad y es el único miembro, por lo que se le llama a él King África. El primer disco grabado por Alan Duffy como nuevo vocalista se tituló Animal en 1997, fue un éxito en toda Latinoamérica.

Entre 1997 y 1998 realizó numerosas presentaciones por el continente latinoamericano. En 1998 viajó a Europa para presentar su disco en España. Llegó a tener una gran repercusión en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife donde su hit El Camaleón fue elegido el tema número uno de dicho carnaval.

Los esfuerzos realizados para imponer al artista en el terreno internacional dieron fruto a principios del nuevo milenio de la mano de la canción La Bomba, una versión cover de la banda boliviana Azul Azul. También de su lanzamiento discográfico europeo: Grandes Éxitos.

Gracias a este King África se colocó en el primer puesto de los 40 Principales españoles, abriéndose las puertas del mercado masivo europeo. Su disco Grandes Éxitos se convirtió en muy poco tiempo en disco de oro en España, Portugal y Bélgica.