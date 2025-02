Kilian Jornet destapa en 'La Revuelta' su truco para no dormir en 40 horas: "Luego..."

'La Revuelta' ha llegado para revolucionar la televisión. TVE compite directamente contra 'El Hormiguero' de Antena 3, líder indiscutible de la franja horaria, para apoderarse con el 'acces prime time'.

El formato de David Broncano se emite de lunes a jueves a las 21:40 horas, con una duración de 70 minutos. Sin embargo, este martes 3 de diciembre cambia su horario de emisión y se retrasará hasta las 22:50 horas.

El programa ha acogido hoy a al deportista catalán Kilian Jornet, conocido por sus hazañas en la montaña. El deportista ha hablado sobre sus rutas, los caminos y la gran altura a la que se enfrente cada día cuando entrena. El corredor no para de superar récords y así se lo ha explicado a Broncano. Aunque, no todo es tan sencillo como parece.

En el último año, Kilian Jornet ascendió 82 cimas de más de 4.000 metros en los Alpes combinando distintas disciplinas: alpinismo, escalada, ciclismo y trai running. En uno de sus retos, no pudo dormir en 40 horas: "Tuve un proyecto de cruzar los Pirineos subiendo todos los picos de 3.000 metros. Aquí apreté un poco e hice hasta 40 horas sin dormir. Luego dormía una hora y luego volvía a correr otras 24 horas".

No obstante, él es consciente que no es del todo sano realizar estas actividades sin parar a descanasar. "Al final haciendo de esas tiradas tan largas empiezas a tener alucinaciones, a ver cosas. Yo quiero tener salud. No quiero tomar drogas y eso de correr 40 horas es a veces lo mismo. Es lo más parecido", ha añadido.

En el momento de las preguntas clásicas, el deportista ha revelado que "he ganado pasta y más de la que necesito. Yo, en mi cuenta bancaria ahora mismo, debo tener 150.000 o 200.000 euros". Además, ha confesado que tenía más dinero, pero que ha ido invertido a proyectos medioambienteles. Para él, el dinero sirve para "el futuro de mis hijas".