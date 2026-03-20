Kiko Rivera y su tío Agustín Pantoja hacen las paces: el mensaje que confirma su reconciliación

Si nos hubieran preguntando hace unos años si era posible la reconciliación entre Kiko Rivera y Agustín Pantoja, muchos habríamos arqueado la ceja: es uno de los conflictos en el clan Pantoja más enraizados y parecía improbable un punto en común.

Sin embargo, se acaba de producir un nuevo giro en la mediática familia Pantoja. Kiko Rivera y su tío Agustín Pantoja han retomado el contacto después de muchos años distanciados, después de haber mantenido una conversación muy emotiva que marcaría un antes y un después en su relación.

Conocemos este dato gracias a Almudena del Pozo, periodista que ha asegurado que ambos están muy decididos a dejar atrás el pasado: "han hecho las paces y comienza una nueva vida para los dos", explicó.

Se trataría de un acercamiento muy sincero y esperado por ambas partes, aunque durante todo este tiempo el rencor los hubiera mantenido separados.

Kike Calleja también ha dado algunos detalles más acerca de la conversación: Kiko pidió perdón a su tío y le trasladó que se encuentra en un buen momento personal. Además, destacó que su pareja está jugando un papel fundamental en esta etapa, asegurando que gracias a ella ha encontrado la estabilidad.

Kiko Rivera. / EP

La reacción de Agustín Pantoja habría sido muy emocionante: no pudo evitar romperse durante la llamada, algo que dice mucho de lo esperado que era el momento en la familia.

Este acercamiento también puede tener consecuencias en el resto del clan: Isabel Pantoja estaría interesada en reencontrarse con su hijo antes de comenzar su próxima gira por América, y quién sabe si Isa Pantoja se suma a esta ronda de reencuentros que hace tan solo unos meses nadie esperaba.

Lo que es seguro es que tío y sobrino ya se llevan mejor que todos estos años. Años en los que Kiko Rivera ha criticado largo y tendido al hermano de su madre. ¿Habrá sido un perdón mutuo sincero?