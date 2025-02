Kiko Rivera sorprende y deja a Mediaset fuera de juego con su regreso al prime time

El regreso de Kiko Rivera a la televisión ha pillado a todos desprevenidos, y no, no será en '¡De viernes!', el programa de Mediaset. El hijo de Isabel Pantoja vuelve a la pequeña pantalla tras años alejado de los focos y lo hace en grande, participando en el estreno de 'José Mota No News' en La 1. Esta nueva propuesta semanal, liderada por el cómico José Mota, promete ser un soplo de aire fresco donde solo habrá espacio para el humor y las sorpresas.

En este programa, Patricia Conde acompañará a Mota como copresentadora, mientras que los inigualables Santiago Segura y Florentino Fernández pondrán la guinda con sus desopilantes secciones y retos semanales. Pero eso no es todo: cada emisión estará cargada de entrevistas delirantes a artistas y celebridades de todo tipo, con personajes clásicos del humorista como la Vieja del Visillo, Tomás o la Blasa, quienes se encargarán de poner en apuros a famosos como Ana Guerra, Rosa López y Antonio Resines.

El show estará repleto de secciones que prometen risas a raudales. En 'El juicio al invitado', los famosos serán sometidos a un sketch que pondrá a prueba su sentido del humor. En 'Canas vs. Panas', los creadores de contenido Erola Jons y Animalize enfrentarán la visión de los boomers y la Generación Z. Y en 'Hoy no, ayer', la cómica Marta González de Vega nos traerá perlas del pasado televisivo que hoy serían virales.

Javier Quero y Federico de Juan, encarnando a 'Los Chunguitos', también tendrán su momento para hablar de las cosas que están “chungas” en España, aportando ese toque crítico y humorístico. Y para arrancar con buen pie, el primer programa, que se emitirá el 14 de febrero, contará con invitados de lujo. Jesús Calleja se subirá al escenario para recordar su etapa como peluquero, cortando el pelo a un valiente del público, mientras que Rosa López tendrá una charla de lo más peculiar con la Vieja del Visillo.

Pero el plato fuerte será Kiko Rivera, que protagonizará un juicio humorístico a cargo del elenco del programa, demostrando que no ha perdido su chispa ante las cámaras. Este inesperado regreso al prime time, y lejos de Mediaset, marca un nuevo capítulo para el DJ, que seguro dará mucho que hablar.