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Kiko Rivera solventa un gran problema: "Gracias a la Guardia Civil"

El intérprete de 'El Mambo' denunció el robo de su Audi Q7 a través de su cuenta personal de Instagram

Kiko Rivera en 'De viernes'

Kiko Rivera en 'De viernes' / TELECINCO

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Hace un mes, Kiko Rivera estuvo en el punto de mira por una campaña publicitaria de Grefusa, donde su expareja, Irene Rosales, protagonizó un cartel en la que se la podía ver sosteniendo una bolsa de Grefusa, mientras que el texto ponía: "Un mix con un mal kiko es un mal mix". Una indirecta en toda regla al DJ. 

El cantante no dudó ni un instante al salir al paso: "Es una campaña que, sinceramente, me parece patética". También, quiso dejar claro que "antes de que aparezcan los de siempre pidiendo respeto y recordándome quién es, conviene recordar algo muy sencillo: yo también soy el padre de mis hijas y, por lo que veo, el respeto no siempre es recíproco".

No es en la única polémica en la que se ha visto envuelto, pues hace unas horas, el intérprete de 'El Mambo' denunció a través de su cuenta de Instagram, que cuenta con más de 1,1 millones de seguidores, que le robaron su coche, un Audi Q7, que está valorado en torno a los 100.000 euros.

En el vídeo publicado, el hijo de Isabel Pantoja anunció que puso una denuncia en la comisaría y quiso hacer un llamamiento público, debido a que "cuanta más gente vea y sepa la matrícula, más posibilidades habrá de encontrarlo".

El robo se llevó a cabo ayer por la madrugada, en la zona de Tomares, una localidad sevillana de la comarca de Aljarafe. En el comentario de la publicación, el ex de Rosales puso hasta la matrícula del vehículo.

Kiko Rivera y su nueva pareja

Kiko Rivera y su nueva pareja / Archivo

"Me da mucha rabia, detrás hay un esfuerzo, horas de trabajo y es una herramienta necesaria hoy en día para todo", aseguró en Instagram.

Horas después, Rivera desveló que "el coche ha aparecido" y dio el agradecimiento a todos los que le han ayudado: "Quiero dar las gracias de corazón a todas las personas que habéis compartido el vídeo, me habéis escrito y os habéis ayudado a difundir la información. Y, por supuesto, mi agradecimiento a la Guardia Civil por su trabajo, su rapidez y su implicación durante todo el proceso".

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"Han sido unas horas de mucha incertidumbre, pero por suerte todo ha quedado en un susto. Gracias por el cariño recibido y por demostrar, una vez más, que cuando nos ayudamos entre todos, las cosas salen mucho mejor", concluyó.

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