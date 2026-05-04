Kiko Rivera quiere volver a ser padre, pero tendría que pasar por quirófano: "Isabel Pantoja está encantada"

No es sencillo ser famoso desde que naces, y eso es algo que Kiko Rivera ha vivido en primera persona. Hijo de la cantante Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera, creció bajo el constante foco de los medios de comunicación, donde cualquier aspecto de su vida ha sido objeto de atención pública.

Entre las noticias que más repercusión han tenido a lo largo de los años destaca su separación de Irene Rosales, tras once años de relación, una etapa que marcó un punto importante en su vida personal y que generó una gran cobertura mediática. La exclusiva fue publicada por la revista 'Semana', que informó que la pareja decidió romper sus lazos tras varias idas y venidas.

Pocos meses después, el cantante volvió a creer en el amor tras conocer a Lola García, directora de una escuela de danza en Villaviciosa de Odón. Su noviazgo empezó a finales de 2025, donde se convirtió en un pilar fundamental para superar a su pareja.

Según 'La Razón', el DJ estaría planteándose someterse a una vasovasostomía, una intervención de microcirugía que busca revertir la vasectomía, reconectando los conductos deferentes para restaurar la fertilidad natural, para así poder tener descendencia con su pareja.

Una fuente muy cercana a su madre, Isabel Pantoja, asegura que estaría completamente encantada con la posibilidad de ser de nuevo abuela.

"En este sentido, apoyaría totalmente a su hijo si este decidiera hacerse la vasovasostomía para intentar tener descendencia con su novia Lola", señala el medio de comunicación.

Kiko Rivera y su nueva pareja / Archivo

Hace unos días, el artista de 'El mambo' acudió al programa '¡De Viernes!' y explicó su imposibilidad de volver a ser padre: "Lola sí forma parte de la gran mayoría de mujeres cuyo sueño es ser madre. Yo no puedo darle eso, estoy operado, y aun así me sigue queriendo".

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En ese instante, Kiko expresó que habría una boda: "Yo la llamo mi mujer, aunque no estemos casados, que algún día lo estaremos, eso sí puedo dárselo. No le puedo dar un niño, pero sí puedo darle eso".