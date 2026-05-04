Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DGTBastoniSorteo Masters 1000 RomaEspanyol - Real MadridCuentas Barcelona LaLigaEspanyol - Real Madrid ayerChris BumsteadDescenso LaLigaPiquéDani AlvesTopuriaMbappéVuelta a España femeninaBarcelona Final Champions FemeninaBarcelona - Real MadridPogacarMundial Relevos 2026Rua BarçaNBA playoffsEconomíaMatrículas rosasToni FreixaMourinhoPS Store
instagramlinkedin

FAMOSOS

Kiko Rivera quiere volver a ser padre, pero tendría que pasar por quirófano: "Isabel Pantoja está encantada"

El artista de 'El mambo' estaría planteándose esta posibilidad con Lola García

La decisión de Kiko Rivera

La decisión de Kiko Rivera / EFE

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

No es sencillo ser famoso desde que naces, y eso es algo que Kiko Rivera ha vivido en primera persona. Hijo de la cantante Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera, creció bajo el constante foco de los medios de comunicación, donde cualquier aspecto de su vida ha sido objeto de atención pública.

Entre las noticias que más repercusión han tenido a lo largo de los años destaca su separación de Irene Rosales, tras once años de relación, una etapa que marcó un punto importante en su vida personal y que generó una gran cobertura mediática. La exclusiva fue publicada por la revista 'Semana', que informó que la pareja decidió romper sus lazos tras varias idas y venidas

Pocos meses después, el cantante volvió a creer en el amor tras conocer a Lola García, directora de una escuela de danza en Villaviciosa de Odón. Su noviazgo empezó a finales de 2025, donde se convirtió en un pilar fundamental para superar a su pareja.

Según 'La Razón', el DJ estaría planteándose someterse a una vasovasostomía, una intervención de microcirugía que busca revertir la vasectomía, reconectando los conductos deferentes para restaurar la fertilidad natural, para así poder tener descendencia con su pareja.

Una fuente muy cercana a su madre, Isabel Pantoja, asegura que estaría completamente encantada con la posibilidad de ser de nuevo abuela.

"En este sentido, apoyaría totalmente a su hijo si este decidiera hacerse la vasovasostomía para intentar tener descendencia con su novia Lola", señala el medio de comunicación.

Kiko Rivera y su nueva pareja

Kiko Rivera y su nueva pareja / Archivo

Hace unos días, el artista de 'El mambo' acudió al programa '¡De Viernes!' y explicó su imposibilidad de volver a ser padre: "Lola sí forma parte de la gran mayoría de mujeres cuyo sueño es ser madre. Yo no puedo darle eso, estoy operado, y aun así me sigue queriendo".

Noticias relacionadas

En ese instante, Kiko expresó que habría una boda: "Yo la llamo mi mujer, aunque no estemos casados, que algún día lo estaremos, eso sí puedo dárselo. No le puedo dar un niño, pero sí puedo darle eso".

TEMAS

  1. Cambios en el permiso de conducir a partir de 2026: la norma de la DGT afecta a los conductores nacidos entre 1956 y 1961
  2. Luis Garvía, experto en economía: 'Tendríamos que empezar a jubilarnos a partir de los 72 años
  3. Tatiana Kaer, novia de Héctor Fort, muestra su impresionante cambio físico para 'La Velada del Año VI': 'Mi vídeo más personal
  4. Adiós a la declaración de la renta de los pensionistas: Hacienda confirma los que ya no pagan y los prejubilados que pueden acceder a la pensión total sin coeficientes reductores
  5. Cambios en la normativa de la jubilación: la Seguridad Social cubrirá con la base mínima los periodos no cotizados
  6. Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
  7. Confirmado: la Seguridad Social puede denegar la jubilación si no se han cotizado dos años de los últimos quince
  8. La DGT sorprende: así serán las nuevas matrículas rosas que revolucionarán las carreteras españolas en 2026

Kiko Rivera quiere volver a ser padre, pero tendría que pasar por quirófano: "Isabel Pantoja está encantada"

Kiko Rivera quiere volver a ser padre, pero tendría que pasar por quirófano: "Isabel Pantoja está encantada"

Todo lo que se sabe sobre la desaparición del pescador francés Erwan Gléveau

Todo lo que se sabe sobre la desaparición del pescador francés Erwan Gléveau

Cecilia Gómez (93 años) revela el secreto sobre su longevidad: "Me siento como si tuviera 50 años"

Cecilia Gómez (93 años) revela el secreto sobre su longevidad: "Me siento como si tuviera 50 años"

Ya es oficial: La DGT confirma el carné de conducir para los menores de 18 años

Ya es oficial: La DGT confirma el carné de conducir para los menores de 18 años

Ya están disponibles todos los capítulos de Café para Cinco donde Arturo Valls se convierte en el ninja de la publicidad

Ya están disponibles todos los capítulos de Café para Cinco donde Arturo Valls se convierte en el ninja de la publicidad

Cambios en el Bono Alquiler Joven a partir de 2026: la norma que afecta a los jóvenes nacidos entre 1991 y 2008

Cambios en el Bono Alquiler Joven a partir de 2026: la norma que afecta a los jóvenes nacidos entre 1991 y 2008

DIRECTO | El exdirector del CNI declara en el juicio por la trama Kitchen

DIRECTO | El exdirector del CNI declara en el juicio por la trama Kitchen

EEUU movilizará más de 100 aeronaves y buques para escoltar a barcos atrapados en el estrecho de Ormuz

EEUU movilizará más de 100 aeronaves y buques para escoltar a barcos atrapados en el estrecho de Ormuz