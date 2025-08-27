Kiko Rivera e Irene Rosales rompen su relación tras once años juntos y dos hijas

Kiko Rivera e Irene Rosales se conocieron en 2014 y mantuvieron un noviazgo durante dos años. En el año 2016 se dieron el 'sí, quiero' y desde entonces se han mantenido siempre juntos a pesar de diferentes conflictos familiares, de problemas de salud y de posibles infidelidades.

En el año 2015 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Ana, y no fue hasta 2018 cuando llegó su segunda, Carlota.

Ahora, según ha confirmado en exclusiva la Revista SEMANA, tras nueve años de matrimonio, once de relación y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido poner punto final a su historia de amor.

El matrimonio ha revelado que se separan, y aunque aseguran que ha sido una decisión muy complicada y muy meditada, "en ningún caso responde a un momento de 'calentón' de las partes, sino de una toma de conciencia sobre su situación muy sopesada".

La pareja ha desmentido que haya terceras personas implicadas y han afirmado que se ha producido en un contexto de cordialidad, mirando sobre todo por el bienestar de sus hijas.

Este final no se preveía, y es que hace unos días, Kiko Rivera publicó en redes sociales algunas fotografías de sus vacaciones familiares en Menorca.

"Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno. La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos, reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre", escribía el artista.