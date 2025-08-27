FAMOSOS
Kiko Rivera e Irene Rosales rompen su relación tras once años juntos y dos hijas
Kiko Rivera e Irene Rosales se conocieron en 2014 y mantuvieron un noviazgo durante dos años. En el año 2016 se dieron el 'sí, quiero' y desde entonces se han mantenido siempre juntos a pesar de diferentes conflictos familiares, de problemas de salud y de posibles infidelidades.
En el año 2015 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Ana, y no fue hasta 2018 cuando llegó su segunda, Carlota.
Ahora, según ha confirmado en exclusiva la Revista SEMANA, tras nueve años de matrimonio, once de relación y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido poner punto final a su historia de amor.
El matrimonio ha revelado que se separan, y aunque aseguran que ha sido una decisión muy complicada y muy meditada, "en ningún caso responde a un momento de 'calentón' de las partes, sino de una toma de conciencia sobre su situación muy sopesada".
La pareja ha desmentido que haya terceras personas implicadas y han afirmado que se ha producido en un contexto de cordialidad, mirando sobre todo por el bienestar de sus hijas.
Este final no se preveía, y es que hace unos días, Kiko Rivera publicó en redes sociales algunas fotografías de sus vacaciones familiares en Menorca.
"Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno. La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos, reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives, y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre", escribía el artista.
- Última hora sobre el estado de salud de Alfredo Duro, colaborador de 'El Chiringuito', tras un brutal accidente
- Una española que vive en Australia cuenta lo que nadie dice sobre el salario y el coste de vida: 'La hora la cobro a…
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Nunca solicites la jubilación dos años antes de la edad ordinaria
- Pedro Baños, sobre la diferencia de mentalidad entre los chinos y los españoles: '¿Has visto algún chino pasando la tarde en una terraza?
- Alfredo Duro, arrollado en el encierro de San Sebastián de los Reyes y 'El Chiringuito' manda un mensaje
- ¡Confirmado! Lamine Yamal hace oficial su relación con Nicki Nicole con esta foto
- Frank Cuesta pierde los papeles por subir 'contenido sexual' a YouTube
- Un profesor de autoescuela pone en alerta a todos aquellos que llenan el depósito del coche: 'Un peligro