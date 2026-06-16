Kiko Rivera no da crédito con el anuncio que ha hecho su expareja y emite un comunicado: "Un mix con un mal kiko es un mal mix"

Grefusa sorprendió a todos con una llamativa campaña publicitaria en pleno Madrid junto a Irene Rosales, expareja de Kiko Rivera. En el cartel se la puede ver sosteniendo una bolsa de Grefusa, mientras que el texto reza: "Un mix con un mal kiko es un mal mix". Una indirecta en toda regla al DJ. Aunque su ruptura se produjo de manera amistosa, los roces entre ambos parecen continuar. Eso sí, los dos tienen claro que lo más importante sigue siendo el bienestar y la felicidad de sus hijos.

El intérprete de 'El mambo' no dudó en emitir un comunicado a través de su cuenta personal de Instagram, donde contiene más de 1,1 millones de seguidores.

En primer lugar, el artista señaló que "he visto una campaña que, sinceramente, me parece patética. Una campaña de Grefusa".

El DJ siguió diciendo que "antes de que aparezcan los de siempre pidiendo respeto y recordándome quién es, conviene recordar algo muy sencillo: yo también soy el padre de mis hijas y, por lo que veo, el respeto no siempre es recíproco".

El hijo de Isabel Pantoja avisó a su expareja: "Si esta es la forma que has elegido para seguir generando atención, y, de paso, para que a mis hijas no les falte de nada, adelante". Algo que él no está haciendo y tampoco hará, pues aseguró que ya ha pasado página: "Yo, mientras tanto, estoy en Mallorca trabajando para que a ellas no les falta absolutamente de nada".

No obstante, quiso dejarle claro que "hay una verdad que ni una campaña, ni cien entrevistas, ni mil titulares van a cambiar", pues "la vida que tienes hoy es gracias a haberte comido un Kiko". Es consciente de que la frase puede molestarle, pero admitió que "no deja de ser una realidad".

"Mira a tu alrededor. Mira dónde estás hoy y recuerda de dónde venías. Hay un antes y un después que todo el mundo conoce perfectamente solo hay que mirarte. En Google vienen las fotos vayan a verlo. Eso también es por comerte un kiko", reconoció.

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Por último, remarcó que "algunos seguimos trabajando para construir nuestro presente, mientras otros siguen utilizando su pasado como única herramienta para mantenerse vigentes".