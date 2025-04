Kiko Rivera tiene claro que no quiere lenguaje ofensivo en sus canciones

Una de las prácticas habituales en la música urbana, ya sea reggaeton o trap, es la inclusión de palabras malsonantes y ofensivas, algo que ha generado polémica desde que comenzase el género hace muchos años. Sin embargo, hay artistas como Kiko Rivera que tienen claro que eso no es para ellos.

Kiko, que es DJ y cantante a partes iguales, ha hablado en una entrevista con El Plural acerca de la tendencia de incluir insultos en las canciones, algo con lo que el hijo de Isabel Pantoja no comulga:

"No quiero vivir de esa jerga, no quiero que mi hija de 8 años, mi hijo mayor de 11 y la pequeña de 6, me vean cantando eso. ¡Me parece una barbaridad!", asegura el artista.

Además, cree que "se puede bailar y pasarlo de p*** madre sin necesidad de decir tantas cosas así". Por ello, su lenguaje en las canciones que produce y lanza al mercado está lejos de ser ofensivo, aunque siga siendo música urbana.

Aruseros reacciona a las declaraciones de Kiko Rivera

El mensaje de Kiko Rivera no puede ser más positivo, algo de lo que han hablado en el programa 'Aruser@s' en referencia a la citada entrevista: "ojo también con los tacos que su hijo de 11 años también está escuchando", dijo Angie Cárdenas.

También se metió en la conversación Alfonso Arús, el presentador del formato matinal de LaSexta, asegurando que muchos niños escuchan canciones con palabras malsonantes: "hay niños pequeños que reproducen casi de forma exacta la letra de la canción sin saber qué dicen, pero claro, luego van creciendo".

Aunque los niños muchas veces no comprendan el significado de las palabras malsonantes de las canciones, son términos que se van quedando en su subsconciente a medida que van cumpliendo años. Por ello, hay que tener mucho cuidado con la música que escuchan.