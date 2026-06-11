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Kiko Rivera arremete contra Isa Pantoja por la herencia de Paquirri: "Ni pincha ni corta"

El cantante explotó contra su hermana y quiso enviarle un mensaje directo a través de los medios de comunicación

Kiko Rivera e Isa Pantoja

Kiko Rivera e Isa Pantoja / SPORT

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Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Paquirri falleció en 1984, pero su herencia sigue estando en el punto de mira, convirtiéndose en uno de los conflictos más mediáticos por el reparto de su fortuna. La disputa principal enfrenta a los hermanos Rivera, Francisco y Cayetano, con Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, debido a la retención de bienes, fincas y objetos personales del torero.

La tonadillera fue la persona que impidió que sus hijos tuvieran las espadas, trajes de luces y cabezas de toro que les había legado su padre. Incluso llegó a fingir un robo para quedarse en propiedad con todos estos objetos, quien descubrió que todo era mentira fue Kiko Rivera, al abrir una puerta que siempre permanecía cerrada, lo que provocó la ruptura definitiva de la relación entre ambos.

Hace unos días, Rivera accedió a Cantora para recoger algunas pertenencias y Fran Rivera, su hermano mayor, anunció que el DJ le había prometido repartir las ocho cabezas de toro que había recuperado, entre otros objetos.

La noticia le ha llegado directamente a Isa Pantoja, que ve con buenos ojos que su hermano intente volver a tener buena relación con sus hermanos, aunque avisó que espera que sea de buena fe.

"Me parece bien que haga el bien", señaló la influencer cuando le preguntaron sobre ello en una alfombra roja.

Estas palabras no han pasado desapercibidas para el intérprete de 'El mambo', quien ha arremetido directamente contra ella.

Como ya es habitual, Kiko no se ha mordido la lengua y ha querido dejar claro que su hermana no tiene que opinar de la herencia de su padre: "Mi hermana ni pincha ni corta, es como una cuchara".

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Una declaración que no ha gustado para nada a Isa. Por esta razón, ha compartido una imagen a través de su cuenta personal de Instagram, en la que aparece mirando fijamente a un lado y ha escrito: "Cómo te explico que no me sorprende nada viniendo de ti".

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