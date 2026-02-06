Kiko Narváez, sobre el increíble estreno de Lookman: "Pone cachondo a cualquiera"

Fue llegar y besar el santo. No cabía ninguna otra posiblidad de realizar un debut mejor que el que hizo Ademola Lookman, ante el Real Betis. El nigeriano estuvo sensacional, anotó, asistió y además estuvo muy correcto en la toma de decisiones, participando en la jugada de otros goles y demostrando tener una gran química con Antoine Griezmann, su compañero de ataque durante la noche en La Cartuja.

El nigeriano aterrizó hace unos días en el barrio de Rosas para reforzar al conjunto del Cholo Simeone. Fue una apuesta personal de Mateu Alemany, que lo tenía en la lista de fichajes desde hace años, en su etapa por el FC Barcelona.

El análisis de un colchonero

Lookman se alineó con el estado de gracia del Atlético de Madrid, que le salió todo ante el Real Betis. Kike Narváez, comentarista y exfutbolista del conjunto colchonero, estuvo en 'El Larguero' de la SER analizando el encuentro, en el 'postpartido'. "El equipo, más que con corazón y actitud, ha ganado por pie, por calidad y por fútbol. Ha apabullado al Real Betis. El equipo ha jugado muy bien al fútbol", decía Narváez.

Por lo que al extremo nigeriano, que salió del Atalanta tras terminar mal con el club y estar apartado tras intentar forzar su salida al Inter de Milán, en verano, su debut en cuartos de copa fue sensacional. "El fichaje de Lookman es fácil hacerlo", afirma Kiko. "Lo de hoy de Lookman pone cachondo a cualquiera", bromea Narváez, con un futbolista que nada más llegar sentó a Julián.

"Habrá que gestionarlo"

Lookman es un futbolista con un carácter difícil de gestionar, pese a ser un jugador diferencial sobre el césped. Narváez cree que el Cholo Simeone tiene una labor por delante.

"Lookman es un Nico Williams o un Antony de turno. Es un jugador diferencial, Balón de Oro africano. Por condiciones y características va sobrado. Pero los africanos son gente muy anárquica y esa labor le toca ahora a Simeone", dice sobre su carácter. "Ahora hay que regarlo y tenerlo contento. Tendrá que pulir algunas cosas que le pedirá Simeone, como en su día a Arda Turan", afirma Kiko en 'El Larguero'.

Este viernes, se dará a conocer el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey, en la que Athletic Club, Real Sociedad y FC Barcelona són los possibles rivales de los rojiblancos.