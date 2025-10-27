Kiko Matamoros pierde los papeles en redes tras la derrota del Barça

El Clásico está en boca de todos. Fue un partido en el que el Real Madrid venció sin mostrar su mejor versión, pero le bastó para derrotar al equipo de Hansi Flick, que llegó muy mermado al Santiago Bernabéu. Los dos grandes protagonistas fueron Lamine Yamal y Vinicius, aunque no por su rendimiento: uno por calentar la previa y el otro por liarla sobre el césped.

Con el triunfo, el Real Madrid consiguió coger ventaja sobre el Barça y ya es líder en solitario con 27 puntos, cinco por encima del conjunto de Flick. El técnico donostiarra vivió su primera gran tarde de fútbol en el Santiago Bernabéu.

Las redes dictaron sentencia tras el pitido final de Soto Grande. Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito', no se mordió la lengua para exponer que el Barça plantó cara al Real Madrid, además de viajar a la capital de España sin algunos de los jugadores más importantes de la plantilla.

"Sin el míster. Sin el portero titular. Sin el capitán Raphinha. Sin el pichichi Lewandowski. Sin Gavi. Sin Olmo. Con un chico de 18 que los tiene bailando todo el día. Y ellos con todo. 2-1", empezó diciendo en X, antes Twitter.

Además, el colaborador de 'El Chiringuito' dejó claro que todas las jugadas 'grises' fueron "a su favor". "Perdiendo tiempo y pidiendo la hora. Si te quieres bajar del barco, perfecto… Pero cuando lo volvamos a ganar todo, no te subas. Porque les vamos a ganar. No tengo dudas", señaló.

Cuando volvamos a ganar todo, y llevan sin jugar una final de Champions desde que murió mi abuela. 🤣🤣🤣🤣🤣

Echa de menos a tres suplentes 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ltcjhuz2Ex — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) October 27, 2025

El mensaje de Jota Jordi no pasó desapercibido para Kiko Matamoros, colaborador de televisión. El tertuliano no dudó ni un segundo en responderle para dejarle claro que la frase "cuando volvamos a ganar todo" era incorrecta, recordándole que "llevan sin jugar una final de Champions desde que murió mi abuela".

Sobre las lesiones que tenía el equipo de Flick, Kiko Matamoros aseguró que "echa de menos a tres suplentes", añadiendo cuatro emojis de risas.