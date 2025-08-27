Kiko Matamoros expone a Telecinco: "Ánimo a los trabajadores"

Kiko Matamoros es uno de los colaboradores de televisión más polémicos de España. El madrileño se dio a conocer tras salir con Marián Flores, hermana de la modelo española Mar Flores, una de las azafatas del programa 'Un, dos, tres... responda otra vez'.

Desde entonces, Matamoros ha acaparado miles de portadas de revistas. A lo largo de su larga trayectoria en el mundo de la televisión, el madrileño ha participado en distintos programas del corazón como Sálvame, Crónicas Marcianas o su último proyecto, 'La familia de la tele'.

El madrileño entró en 'Sálvame' en 2010 y se marchó en 2017, para volver dos años más tarde y permanecer hasta 2023, año en el que la dirección de Mediaset decidió poner punto final al programa.

A pesar de que el formato llevaba más de 14 años en antena, 'Sálvame' empezó a tener cada vez menos audiencia, siendo este uno de los principales detonantes de su suspensión. Además, la cadena quiso apostar por nuevos formatos.

Una decisión que no fue entendida de ninguna manera por todas las personas que trabajaban allí. Además, una de las cosas que más molestó fue enterarse en directo de la decisión de Mediaset, en lugar de haber sido informados previamente por los máximos dirigentes.

Después de dos años sin pisar el plató de televisión de Telecinco, Matamoros sigue acordándose de ellos, tanto en sus intervenciones en televisión como en sus redes sociales, ya conocido por sus polémicas opiniones en X, anteriormente Twitter.

Ahora, el excolaborador de 'Sálvame' ha querido exponer a Telecinco con los datos del último mes, siendo la quinta cadena televisiva más vista.

"No suelo entrar en estas cosas, pero me resulta escandaloso el hundimiento de una cadena que fue durante años líder de audiencia, o segunda opción en el peor de los casos", señala en X.

No suelo entrar en estas cosas, pero me resulta escandaloso el hundimiento de una cadena que fue durante años líder de audiencia, o segunda opción en el peor de los casos. ¡Y no ruedan cabezas directivas!. Ánimo a los trabajadores de @telecincoes , ahora TELEQUINTOS. pic.twitter.com/QfAh5jb8Ct — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) August 27, 2025

Matamoros no entiende nada: "¡Y no ruedan cabezas directivas!". Por ello, ha querido mandar un mensaje irónico a todos los empleados de la cadena privada: "Ánimo a los trabajadores de Telecinco, ahora TELEQUINTOS".