Kiko Matamoros pierde los papeles en redes con Lamine Yamal: "Lo de Lance Armstrong es una broma"

Kiko Matamoros, conocido por ser fiel seguidor del Real Madrid, ha vuelto a estallar contra el FC Barcelona a través de X, anteriormente Twitter. En esta ocasión, el colaborador de televisión no se ha mordido la lengua para exponer a Lamine Yamal. No obstante, no ha sido a causa de su polémica fiesta, sino por cómo ha evolucionado físicamente desde que está Hansi Flick en el conjunto culé.

Todo comenzó por un tuit de @GxlDeManutinho, en el que afirma que "desde que Hansi Flick está en el Barça, los jugadores están mutando". Aparte, comparte el caso del '10' culé: "Lamine Yamal: +10 cm y +20 kg de músculo. Ahora está en 181 cm". Sin embargo, son datos falsos, debido a que el de Rocafonda ya medía 1'78 metros en su debut como azulgrana.

Al ver el tuit, Kiko Matamoros ha compartido que "el médico deportivo más tonto del mundo sabe perfectamente que tratamiento está recibiendo este chaval. Lo de Lance Armstrong es una broma al lado de este descaro". También, haciendo referencia a sus vendajes en la mano.

El colaborador de televisión no se ha quedado ahí, ya que ha contestado a sus seguidores. Sobre el motivo por el que no da positivo en los controles de dopaje, Kiko Matamoros ha aclarado que "el control antidopaje en España es un chiste, como todo lo que depende del CSD".

El médico deportivo más tonto del mundo sabe perfectamente que tratamiento está recibiendo este chaval. Lo de Lance Armstrong es una broma al lado de este descaro. https://t.co/YJJZGDf3bf — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) July 20, 2025

No entiende cómo la gente no lo ve tan claro: "Es increíble que seáis tan inocentes y estéis tan ajenos a lo que se mueve en la medicina deportiva. Y lo digo con carácter general. A nadie le interesa el escándalo, ya pagó el ciclismo por todos".

El excolaborador de 'La familia de la tele' está recibiendo muchas críticas. Un usuario ha bromeado diciendo que "Kiko Matamoros acaba de descubrir que los adolescentes crecen. Eso o cree que la gente que mide 1,90 lo hace desde que nace".

Un comentario que no ha pasado desapercibido por el madrileño, quien no ha dudado en responder: "Kiko Matamoros acaba de descubrir, en realidad hace tiempo que lo sabe, que Lamine Yamal presenta signos evidentes de acromegalia, síntomas claros del tratamiento con Hormona del Crecimiento".

La opinión de Kiko Matamoros sobre la cesión de Rashford

El televisivo ha compartido también su punto de vista sobre la cesión de Marcus Rashford al conjunto culé: "Ha venido para ser el suplente de Olmo". El madrileño no tiene dudas de que es un fichaje que no sumará nada. Aparte, de recordar a todos sus seguidores que era la tercera o cuarta opción para el extremo.