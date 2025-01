Kiko Matamoros entiende a Vinicius: "Fingir una agresión de forma rídicula es..."

Después de la agresión de Vinicius en Mestalla, el extremo del Real Madrid volvió a jugar en las semifinales de la Supercopa de España contra el Real Mallorca, un equipo que siempre ha tenido sus más y sus menos en anteriores encuentros. En especial, con dos jugadores: Antonio Raillo y Pablo Maffeo.

Durante el partido, Vinicius y Maffeo se enfrentaron en un nuevo duelo que estuvo marcado por los golpes llegando a vivir momentos de alta tensión. En una de las jugadas, el defensor bermellón simuló un golpe del brasileño que provocó la ira de los aficionados merengues, como le sucedió a Kiko Matamoros.

El colaborador de 'Ni que fuéramos' no falló en su cita para dar su opinión, por todo lo que había sucedido en el encuentro entre el real Madrid y el Mallorca, en redes sociales, concretamente en su perfil de X, donde suele dar su punto de vista sobre algunas cosas, especialmente relacionado con el fútbol y, concretamente, con el Real Madrid.

A Matamoros no le gustó para nada la actitud que tuvo Maffeo con el extremo brasileño durante el encuentro y así lo demostró con un contundente mensaje en la red social de Elon Musk. No obstante, no es la primera vez que defiende públicamente a Vinicius de todas las críticas que recibe por su manera de jugar.

Fingir una agresión de forma ridícula es penalizado en todos los deportes y en todas las competiciones. Aquí no si se trata de perjudicar a Vinicius. https://t.co/iyd6ysuO4n — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) January 10, 2025

"Fingir una agresión de forma ridícula es penalizado en todos los deportes y en todas las competiciones. Aquí no si se trata de perjudicar a Vinicius", admitió Matamoros en su cuenta de X. Un comentario que no tardó ni un minuto en hacerse viral.