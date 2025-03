Kiko Matamoros amenaza con acciones legales contra Mediaset: "De verdad, sois patéticos"

Kiko Matamoros era una de las caras más reconocidas dentro de Mediaset. Su carrera dentro de la cadena empezó como colaborador de programas en 'A tu lado', 'Salsa Rosa', o 'Crónicas Marcianas', incluso participó en concursos como 'Gran Hermano VIP' o 'Supervivientes'.

En los últimos años, estuvo muy ligado a 'Sálvame', aunque con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación hizo un cambio radical en la parrilla televisiva de Telecinco. En junio de 2023, tras catorce años en emisión, el programa desapareció para siempre, algo que sorprendió a toda la audiencia.

Tras el final de 'Sálvame', los colaboradores del formato se tuvieron que reinventar y buscar otras opciones para su futuro profesional. Matamoros decidió apostar fuertemente por entrar a formar parte del programa 'Ni que fuéramos', un formato que está siendo un éxito en TEN.

En la emisión del programa de esta tarde, Matamoros se ha mostrado muy enfadado, ya que en Telecinco han enseñado un faldón, donde aparecía su nombre mientras comentaban el enfrentamiento que han tenido Terelu Campos y su exmujer, Makoke en 'Supervivientes'.

Cuando se ha dado cuenta de lo que ha sucedido en la cadena de Mediaset, el colaborado ha explotado: "Vengo con mucha pena porque alguien ha escrito un faldón que le va a costar el puesto de trabajo". Por otro lado, ha asegurado en 'Ni que fuéramos' que "me da pena por los compañeros y la gente que está sometida a esa presión y cuando se dé cuenta de lo que ha hecho".

A continuación, María Patiño, presentadora del formato de TEN, ha explicado todo lo que había ocurrido para que los telespectadores entendiesen el malestar del colaborador: "Lo que estamos hablando es que, a raíz del enfrentamiento entre Terelu y Makoke, han nombrado a Kiko Matamoros por primera vez en la cadena de enfrente y acaban de cambiar el faldón en estos momentos por 'el ex de Makoke'".

Después de unos minutos, Matamoros ha seguido señalando que "pero tú fíjate el ridículo, ¿no os da vergüenza hacer el ridículo de esa forma? No pongas más el faldón. Es patético. De verdad, sois patéticos".

También, ha querido comentar que "bien que nos matéis vilmente, no existimos. Pero, una vez que has metido la ‘patita’ que, además, va a tener consecuencias negativas para el que lo haya puesto, no seas tan patético y tan ridículo. No vuelvas a poner el faldón cambiando mi nombre por “el ex de Makoke".