Kiko Matamoros acusa a Terelu Campos de utilizar la muerte de su madre: "Desde que falleció no ha facturado menos de 400.000 euros"

Terelu Campos se encuentra en el foco mediático después de su última entrevista. La hija de María Teresa Campos no está teniendo unos meses sencillos, tras la cancelación de 'Sálvame', su hija Alejandra Rubio espera su primer hijo. La televisiva ha roto la relación que tenía con sus excompañeros, tal y como demostró en sus polémicas declaraciones.

Durante su entrevista con la revista 'Lecturas', Terelu Campos confesaba su delicada situación económica. Kiko Matamoros no ha podido quedarse callado ante estas declaraciones, y el colaborador de 'Ni que fuéramos shhh' ha utilizado su cuenta de X para arremeter contra su excompañera.

"Hago malabarismos para sobrevivir, pero tengo una persona de servicio. Es el lujo que me permito [...] Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre", así fueron algunas de las frases que Terelu expresó en su entrevista. En este contexto, el colaborador no ha dudado en responder con la siguiente frase: "Desde que falleció su madre no ha facturado menos de 400.000 euros y no hace un año".

La relación entre ambos parece rota, después de que la hermana de Carmen Borrego se refiriera a sus excompañeros de la siguiente manera: "No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. Me estás poniendo verde [...] ¿Y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte para la misa?".

Este extracto también ha tenido respuesta de Matamoros: "Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte. ¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija 'anónima'?", declaraba con dureza.

Finalmente, Kiko Matamoros hacía uso de la ironía para referirse a un posible uso del Photoshop en el paso de Terelu Campos para Lecturas: "Quería pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina, que nos representó en Eurovisión en 1971".