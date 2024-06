Kiko Hernández, testigo en el asesinato del hermano de Begoña Villacís: "He escuchado los tiros"

El hermano de Begoña Villacís, exvicealcaldesa de Madrid que ejerció de portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos desde 2015 a 2023, falleció el martes después de ser tiroteado desde un coche que se dio a la fuga en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Borja Villacís estaba investigado por tráfico de drogas y blanqueo de capitales en una causa que instruye desde hace seis años el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. Según algunos medios, el fallecido integraba uno de los clanes de droga más importantes que se han desarticulado en España. Por tanto, una de las principales hipótesis es un ajuste de cuentas.

En el programa 'Ni que fuéramos Shhh', que desde el lunes se emite en TEN y participan rostros conocidos como Belén Esteban, María Patiño o Kiko Hernández, este último ha asegurado que ha vivido el suceso muy de cerca, ya que los hechos han ocurrido delante del hotel donde se está alojando estos días.

"¿Tú te puedes creer lo que me ha pasado a mí? Ha sido enfrente de mi hotel. Y yo he escuchado los tiros. Estaba hablando por teléfono con mi madre y de pronto se ha escuchado. Y yo pensando que eran fuegos artificiales, no le hago caso. De pronto, empiezan a llegar efectivos", ha declarado el colaborador.

Además, Kiko ha grabado imágenes con su teléfono móvil y ha seguido explicando lo qué ha ocurrido tras el incidente: "Enseguida han empezado a venir los agentes de la policía, porque quien avisa es alguien del hotel. Y entonces vienen corriendo y nos dicen 'métanse dentro del hotel'. Y han venido armados, con pantallas protectoras...".