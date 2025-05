Kiko Hernández, tajante tras no formar parte de 'La familia de la tele'

Después de suspender en dos ocasiones el estreno de 'La familia de la tele' ayer se hizo realidad. El nuevo formato de Televisión Española pudo vivir un debut lleno de emociones, aunque las redes criticaron la realización del programa porque no se oía suficientemente bien.

Una de las celebridades que no estuvo presente en el gran desfile del Prado del Rey fue Kiko Hernández, ya que no formará parte del proyecto de la cadena pública. Él seguirá trabajando en TEN en el formato presentado por Carlota Corredera, 'Tentáculos'.

Ayer, 'Tentáculos' estuvo presentado por el excolaborador de 'Sálvame', debido a que Carlota Corredera estaba presente en el estreno de 'La familia de la tele'.

Durante la emisión del programa, Hernández recibió un ramo de flores que le había enviado su marido, Fran Antón. En la nota le deseaba "mucho éxito" en ese día para que todo fuese rodado.

En el escrito, el marido del colaborador de 'Tentáculos' escribió: "Siempre en lo bueno y en lo malo. Contra viento y marea como la historia de nuestra vida. Te queremos mucho, Fran, Abril y Jiemena".

Hernández desveló que "muchos pensarán que yo estoy triste por no estar en 'La familia de la tele'. Me encanta ver a mis compañeros disfrutar, pero también estoy muy feliz aquí y a mí me gustaría ver esto crecer".

Además, tuvo un mensaje para todos sus seguidores que le piden que forme parte del nuevo programa del ente público: "Cuando pueda, iré. Pero quien está siempre conmigo es mi familia, mi familia que está en Melilla, Fran y mis niñas".

Para zanjar el tema y seguir con la escaleta del programa, expresó toda la suerte del mundo a su marido: "Mucha suerte a ti también, que mientras yo estoy presentando esto tú estás presentando la Semana de Cine de Melilla".