Kiko Hernández confiesa su obsesión con el matrimonio: "¡Cuatro bodas en dos años y siempre siento lo mismo!"

Kiko Hernández una vez más, acaba de dejar con la boca abierta a todos y cada uno de sus seguidores con una noticia que absolutamente ninguno de ellos se podría esperar, aunque viendo las tendencias seguramente alguna persona lo podría imaginar.

Como sabéis Kiko Hernández que actualmente tiene 48 años, celebró su boda con Fran Antón en las páginas de la revista Lecturas el pasado septiembre de 2023, pero que una nueva controversia ha dejado a todo el mundo impactado.

Pues de forma totalmente repentina e inesperada, el colaborador recientemente ha anunciado que acaba de volver a pasar por el altar con el que es "el amor de su vida". Esto obviamente ha provocado un montón de ruido por las redes sociales, haciendo que este esté en boca de todos.

Este comenzaba diciendo: "Tenía miedo de que lo filtraran porque quería regalarle esto a 'Ni que fuéramos Shh". Ya que este recientemente hizo un viaje a Estados Unidos, pero afirma que le costó demasiado tenerlo todo en secreto.

"Me he casado en Las Vegas con Fran. No nos hemos vestido de Elvis. No hace falta, puedes elegir cómo hacerlo. Fue en el hotel César. Lo reservamos con mucho tiempo. Eso de llegar allí y casarte en el momento es mentira. Desde luego puedes ir hasta allí y no casarte con el amor de tu vida."

Lo que más provoca algo de "salseo" es que él mismo ha afirmado que se ha casado cuatro veces en dos años y que en todas ha sentido lo mismo. Dice que se encuentra muy feliz de poder haber celebrado este día tan especial al lado de Fran Antón.

"Fue una boda boda. Tú puedes elegir como quieres celebrarla y a Fran se le ocurrió así un poco hacerlo con gabardina pero a mí lo de Elvis Presley me parece una catetada". Con esto se afirma que ambos se encuentran totalmente enamorados, dándose en un momento una alianza.

Junto al vídeo, este era uno de los mensajes que escribió Kiko en Instagram: "Te enamoraste de mí, pero también de mi familia… Sin tener ninguna obligación fuiste y eres el padre perfecto. Gracias por darnos tanto cariño y ser el mejor padre del mundo! Felicidades"