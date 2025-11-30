Kevin Koester, atleta de CrossFit con 58 años, revela su secreto para mantenerse en forma a su edad

En una época donde se habla más que nunca sobre la salud y cómo envejecer adecuadamente, Kevin Koester, un atleta de CrossFit que se ha hecho internacionalmente reconocido por su estado físico a sus 58 años, tiene las claves para acercarse a la tercera edad en la mejor condición posible.

Siendo una de las personas más aptas de la categoría Máster en los CrossFit Games, una competición anual que reúne a personas de todo el mundo en diversas pruebas físicas de alto rendimiento, Koester asegura que la base de su rutina es la movilidad.

Particularmente, en una entrevista que llevó a cabo recientemente sobre su estilo de vida, el atleta destacó: "Una de las cosas que me ha dado ventaja es mi movilidad. Soy muy constante con eso e intento trabajarla a diario".

En función de ello, Koester explicó que, además del CrossFit, hace uso de actividades como los sprints, nadar y senderismo, a partir de uno de sus mantras: "Mi entrenamiento se centra en la vida. Hago CrossFit para poder vivir: para poder cazar alces, para poder cargar peso, para poder practicar snowboard, para poder hacer las cosas que me apasionan"

Ciertamente, el entrenamiento de fuerza compone el objetivo principal de su rutina cotidiana, pero no por levantar el máximo peso posible sino para mantenerse libre de lesiones que le permitan envejecer adecuadamente. Ello también incluye hacer inmersiones diarias en agua fría, meditar y asegurarse de tener un sueño saludable.

En consonancia, Koester tiene una dieta sumamente cuidada que se basa en alimentos integrales (como avena, huevos y verduras), altas dosis de proteínas (como el alce) y evitar el azúcar.

Sin embargo, el atleta reconoce lo difícil que es lograr este conjunto de hábitos, por ello recomienda: "La clave es empezar. Se trata de no excederse. Empieza con cosas sencillas y ve avanzando".

"Una vez que hayas creado un hábito, entonces puedes ir añadiendo más. No es fácil estar en forma y llevar un estilo de vida ajetreado, pero es posible", finalizó.