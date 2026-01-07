FAMOSOS
Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años
El británico se encuentra ingresado en el hospital
Este miércoles se ha conocido que Kevin Keegan, una de las grandes leyendas del fútbol inglés, padece de cáncer. Su familia ha informado que el exfutbolista se encuentra actualmente en el hospital, donde se somete a más pruebas antes de iniciar su tratamiento.
El diagnóstico se produjo después de que el británico fuera ingresado por "síntomas abdominales".Tras la inspección hospitalaria, los médicos detectaron un cáncer que requerirá cirugía.
Su familia ha pedido respeto y privacidad durante este momento difícil y ha expresado su agradecimiento al equipo médico: "Kevin está muy agradecido al equipo médico por su intervención y por los cuidados que está recibiendo. Durante este tiempo tan complicado, la familia pide privacidad y no hará más comentarios al respecto".
El exfutbolista de 74 años es recordado por su brillante trayectoria, sobre todo en el Liverpool, donde disputó más de 230 partidos, marcó 68 goles y ganó tres ligas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA.
Tras su etapa en Anfield, Keegan llevó su talento a Alemania, donde con el Hamburgo se coronó campeón de la Bundesliga y llegó a una final europea. Además, recibió dos Balones de Oro consecutivos, en 1978 y 1979, que refleja su estatus como uno de los mejores jugadores de su generación.
Más allá de su carrera como jugador, el delantero también destacó como entrenador, dirigiendo a equipos como Newcastle, Fulham, Manchester City e incluso la selección inglesa, dejando una huella imborrable tanto en Inglaterra como en Europa.
- Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
- Donald Trump ya tiene claro sus próximos objetivos: 'Estos países, a punto de caer
- Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
- El alegato de Josep Pedrerol después de lo ocurrido en el derbi: 'Se acabó
- Maduro declara ante el juez: 'Soy inocente y presidente de Venezuela
- El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
- Jordi Évole pierde los papeles tras el ataque de EEUU a Venezuela y deja esta reflexión
- Tragedia en Alemania: muere el futbolista Sebastian Hertner tras caerse desde 70 metros de altura