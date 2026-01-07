Kevin Keegan, exfutbolista y doble Balón de Oro, diagnosticado con cáncer a sus 74 años

Este miércoles se ha conocido que Kevin Keegan, una de las grandes leyendas del fútbol inglés, padece de cáncer. Su familia ha informado que el exfutbolista se encuentra actualmente en el hospital, donde se somete a más pruebas antes de iniciar su tratamiento.

El diagnóstico se produjo después de que el británico fuera ingresado por "síntomas abdominales".Tras la inspección hospitalaria, los médicos detectaron un cáncer que requerirá cirugía.

Su familia ha pedido respeto y privacidad durante este momento difícil y ha expresado su agradecimiento al equipo médico: "Kevin está muy agradecido al equipo médico por su intervención y por los cuidados que está recibiendo. Durante este tiempo tan complicado, la familia pide privacidad y no hará más comentarios al respecto".

El exfutbolista de 74 años es recordado por su brillante trayectoria, sobre todo en el Liverpool, donde disputó más de 230 partidos, marcó 68 goles y ganó tres ligas, una Copa de Europa y dos Copas de la UEFA.

Tras su etapa en Anfield, Keegan llevó su talento a Alemania, donde con el Hamburgo se coronó campeón de la Bundesliga y llegó a una final europea. Además, recibió dos Balones de Oro consecutivos, en 1978 y 1979, que refleja su estatus como uno de los mejores jugadores de su generación.

Más allá de su carrera como jugador, el delantero también destacó como entrenador, dirigiendo a equipos como Newcastle, Fulham, Manchester City e incluso la selección inglesa, dejando una huella imborrable tanto en Inglaterra como en Europa.