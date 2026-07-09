Kevin Costner (71 años), rotundo sobre el paso del tiempo: "La vida es una carrera contrarreloj"

A día de hoy tiene 71 años, pero Kevin Costner sigue mirando al futuro con la misma ambición que marcó el inicio de una carrera fulgurante repleta de éxitos. El actor y director estadounidense, ganador de dos premios Oscar y protagonista de algunas de las películas más emblemáticas de Hollywood, es noticia ahora por una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y la importancia de elegir aquello que realmente merece la pena.

Se tratan de unas palabras que llegan mientras Costner sigue centrado en sacar el proyecto más personal de los últimos años, una película que iba a ser pentalogía que sigue sin estrenar su segunda parte: 'Horizon: An American Saga'.

En una entrevista que ha concedido a People, Costner reconoce que se siente una persona fortunada. Aunque el éxito no ha sido fruto únicamente de la suerte: durante 40 años ha construido una trayectoria basada en el esfuerzo, la constancia y la capacidad de asumir riesgos.

Kevin Costner en Cannes en 2024 presentando 'Horizon: An American Saga'. / Archivo

También admite que el contexto y las oportunidades que aparecen en algunos momentos pueden cambiar una carrera de la noche a la mañana para siempre, así que cuidado.

El actor de películas tan conocidas como 'El guardaespaldas', 'Los intocables de Eliot Ness' o 'Bailando con lobos' asegura que siempre ha intentado tomar decisiones pensando en algo más que su éxito profesional. ¿Qué es lo que realmente le llena? Esa es la pregunta que siempre ha intentado hacerse.

Kevin Costner y su proyecto más personal: 'Horizon: An American Saga'

Es una filosofía que sigue guiando su trabajo en la actualidad. Su gran objetivo pasa por completar 'Horizon: An American Saga', una ambiciosa saga de cuatro películas del oeste que impulsó como director, productor y protagonista. El proyecto, eso sí, se quedó de momento en una única película que fue un fracaso comercial.

La segunda película ya está terminada, aunque todavía no tiene fecha de estreno. La tercera se encuentra en pleno proceso de producción y la cuarta aún no ha comenzado a rodarse, un escenario que obliga al cineasta a mirar inevitablemente al calendario.

"La vida es una carrera contrarreloj para alcanzar todas tus metas", afirma ahora Costner, consciente de que el tiempo adquiere un valor diferente con el paso de los años. Y lejos de plantearse una retirada, el actor asegura que mantiene intacta la ilusión por seguir creando historias y desarrollando nuevos proyectos.

Mientras tenga energía, Costner quiere seguir trabajando como actor y como director. La edad no es un motivo para dejar de perseguir sus sueños y objetivos y nunca ha pensado que lo sería. ¿Se retirará en algún momento?