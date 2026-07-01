Kevabrö, la marca que reinventó el kebab en Barcelona abre su tercer restaurante: "No tenemos ningún inversor que nos diga qué estrategia seguir"

Más de 350 mil kebabs vendidos en 14 meses. 14 toneladas de carne al mes y una tasa de repetición del 80%. El fenómeno que es hoy "Kevabrö" nació en abril de 2025 gracias al sueño imposible de Samu Catalán y su serie documental de 11 episodios en redes sociales hasta "abrir mi propio kebab": tras encontrar la mezcla perfecta entre la viralidad, la conexión con el público y un producto cuidado al detalle, la sociedad fundada por Samu Catalán, Valentín Ludwig, Oriol Herrero y Sergi Cots celebra la apertura de su tercer local en el barrio de la Sagrada Familia, frente al recinto del hospital Sant Pau en Barcelona.

Poco más de un año después de la apertura de su primer local en Plaza del Doctor Letamendi, Kevabrö aterriza con su local más grande y prevé cerrar 2026 con 5 restaurantes. Sus locales se han convertido ya en spots obligatorios de la ciudad para celebridades como jugadores de la primera plantilla del FC Barcelona, la estrella internacional Harry Styles, la artista Charli XCX o el streamer español más reconocido, Ibai Llanos, entre muchos otros.

Kevabrö, el kebab más viral de Barcelona / kevabrö

Cambiar las normas sobre el kebab

Con una idea fresca y plagada de buenas intenciones y un producto de primera calidad, Kevabrö es hoy el kebab de referencia en Barcelona: "Esto le gusta a todo el mundo, pero queremos cambiar la idea en España sobre el kebab como una comida de mala calidad y que te va a hacer ir al baño", explican sus fundadores.

Después de viajar a Turquía, Berlín o Líbano para poder importar el mejor producto original y las recetas auténticas de la zona donde nació este manjar, Kevabrö explica su éxito gracias a la conexión con el público a través de redes sociales, una campaña de marketing muy diferente a la habitual y, sobre todo, la extrema calidad de lo que venden.

Detrás del proyecto que decidieron construir la marca sobre una idea sencilla: devolver al kebab la dignidad que había perdido en España. "Queremos cambiar un poco el estilo de la gente en España y su opinión sobre el kebab, que es como de mala calidad. Sin complicarnos, traer la esencia, lo auténtico, con un buen producto de calidad", explica uno de los fundadores.

La carne de Girona, las verduras de proximidad y un precio ajustado

En la cocina, la diferencia empieza por la carne. Kevabrö trabaja solo con ternera de Girona, escogiendo únicamente hembras de entre seis y doce meses por su textura y su propia grasa. "Hemos intentado todas las carnes y la que mejor nos salió era la carne de Girona. Solo cogemos hembras, porque es mucho más tierna", cuentan desde la marca, que asegura no usar carne picada congelada de importación, la práctica más habitual del sector en España.

El pan sigue su propia lógica. La torta se elabora a diario con una receta de origen armenio muy extendida en Turquía, y el lavash se trabaja con masa madre para que un bocadillo generoso siente ligero. "El 50% del bocadillo es si el pan está crujiente, está bueno, tiene miga", resumen los fundadores, que han traído panaderas turcas para encargarse de la masa. Verduras de proximidad, cebolla de Figueres y salsas caseras con hierbas frescas completan una carta que también incluye el Ahmed de tradición libanesa, con encurtidos importados de Líbano, y el Tandoori, creación propia inspirada en la cocina india.

Los precios arrancan en 7 euros para el kebab de pollo y 9 euros para el de ternera, una cifra pensada para mantener accesible un producto de calidad superior a la media. "No estamos aquí para llenarnos los bolsillos, pero todavía cuesta un poco meter en la cabeza de la gente que esta carne no tiene nada que ver con la carne picada congelada que usan la mayoría de kebabs", explican los fundadores.

Bajo el lema "Make Kebab Sucio Again", la marca reivindica el placer de comer sin complejos y manchándose las manos. "Nosotros abrazamos la cultura turca, abrazamos la cultura árabe. No nos acomplejamos con ser un kebab", defienden, en contraste con locales que evitan llamarse a sí mismos así pese a serlo.

Ese tono directo, unido al contenido que generan en redes, ha convertido sus locales en un fenómeno de colas diarias. "Al principio, cuando se acababa el producto, se creaba ese hype de que habías llegado tarde", recuerdan, aunque aseguran que ahora calculan mejor la producción diaria para evitar el sold out.

Con este tercer restaurante, Kevabrö consolida su presencia en Barcelona antes de dar el salto fuera de la ciudad. La expansión, según explican, se hará sin fondos de inversión externos: "Todo son ahorros nuestros, sueldos que hemos puesto en la empresa, y también dinero de familiares. Lo bueno es que no tenemos ningún inversor que nos diga qué estrategia seguir".

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Madrid figura en el horizonte de la marca para 2027, manteniendo el mismo criterio con el que empezaron: producto de calidad, receta sencilla y una comunidad fiel y creciente.