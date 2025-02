Kendrick Lamar carga contra Drake y brilla en el descanso de la Super Bowl

La Super Bowl se ha celebrado un año más esta pasada madrugada y la parte deportiva ha vuelto a quedar eclipsada por todo por la actuación al descanso del partido entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles. Había mucha expectación por conocer como sería la puesta en escena del rapero californiano Kendrick Lamar tras ganar cinco premios Grammy la semana pasada gracias a su 'distrack', 'Not Like Us', contra el también rapero Drake.

Precisamente, uno de los momentos más virales de la noche ha sido la referencia directa de Lamar a su archienemigo canadiense. Durante la interpretación de la canción, el de Compton miraba a cámara y dejaba ir: "Oye, Drake, he escuchado que te gustan jovencitas", mientras sonreía a cámara, en una clara referencia a las acusaciones de pedofilia que ciernen sobre Drake.

Kendrick Lamar sonríe a cámara mientras acusa a Drake de pedófilo. / Movistar+

Cronología del 'beef'

Este es el último de los ataques entre ambos raperos tras cierto tiempo enemistados. La pugna empezó hace más de una década, en 2013, aunque no fue hasta 2023 que Drake publicó 'First Persona Shooter', una canción donde colaboraba con J. Cole y dejaban a Lamar como el tercero del ránking de los mejores, tras ellos mismos.

El de California respondió con 'Like That' y, después, el de Canadá acusó de robar canciones a Lamar en 'Push ups'. La batalla musical siguió hasta que el de la costa oeste acusó de racista y amenazó con "decir verdades" sobre Drake en 'Euphoria', aunque respondió con acusaciones de infiel en 'Family Matters'. Más tarde llegó 'Meet the Grahams' en la que Kendrick acusó por primera vez de pedófilo a Drake y, poco después, 'Not Like Us', donde confirmaba sus acusaciones.

La actuación de Kendrick Lamar y estrellas entre el público

La actuación de Lamar, que ha entrado en un coche negro 'vintage' al césped, ha estado presentada por un Samuel L. Jackson vestido de Tío Sam. Durante el descanso el rapero ha interpretado algunos temas estrella de su repertorio, como 'Humble' o 'Peakaboo'. Además, también ha contado con la colaboración de la rapera SZA para la interpretación de la canción 'All the Stars'.

Además, Serena Williams ha aparecido por sorpresa desde el público y se ha unido al elenco de bailarines, vestidos con los colores de la bandera norteamericana. En total, el de Compton ha interpretado diez temas como, además de los mencionados, 'Squabble Up', 'DNA' o 'Dodger Blue'.

Sobra comentar la gran cantidad de dinero que se mueve en el cuarto de hora, como máximo, que dura la actuación: 30 segundos de anuncio en la televisión nacional por 8 millones de dólares. Los cantantes también se acostumbran a llevar un buen pellizco, aunque no de la NFL, sino de los patrocinadores. Además, ser el protagonista del descanso de la final de la competición de fútbol americano da una visibilidad que no se puede conseguir de ninguna otra manera, pues el partido cuenta con una audiencia media de más de 100 millones de personas.

Más allá del 'show' del intermedio, todas las miradas se han centrado en las numerosas estrellas del mundo del espectáculo estadounidense que no han querido perderse el evento del año en el país de las barras y estrellas y han acudido al Caesars Superdome de Nueva Orleans que acogía el encuentro. Entre el público estaban sonados nombres como los de Taylor Swift, pareja del jugador de los Chiefs, Travis Kelce, los exjugadores del FC Barcelona, Leo Messi, Jordi Alba, Luis Suárez y Sergio Busquets o, por primera vez en la historia de la competición, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto a su hija Ivanka.