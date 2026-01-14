Kendall Jenner se abre en canal para aclarar si es lesbiana: "Me molestaban los comentarios"

Kendall Jenner es una de las celebridades más destacadas del mundo, principalmente por formar parte del clan Kardashian-Jenner. Alcanzó la fama internacional gracias al reality show familiar Keeping Up with the Kardashians. Sin embargo, paralelamente logró consolidar su propia carrera en la industria de la moda, convirtiéndose en una de las modelos mejor pagadas del mundo y desfilando para las firmas más prestigiosas.

La modelo estadounidense siempre ha estado en el punto de mira y uno de los debates que más curiosidad ha despertado en los últimos tiempos gira en torno a su sexualidad, ya que muchos aseguraban que era una "lesbiana encubierta".

Kendall nunca se había pronunciado al respecto, pero rompió su silencio cuando acudió al pódcast 'In Your Dreams with Owen Thiele'. La modelo empezó diciendo que "hay toda una parte de Internet que piensa que soy lesbiana".

Quiso dejar claro que le resultaban "ofensivos" los comentarios: "Lo que me molestaba era lo crueles que son los comentarios. No es como si te recibieran con los brazos abiertos y te dijeran: 'Oye, si lo eres, sí, únete a nosotros'. No eran amables, eran muy crueles, como si me dijeran: '¿qué coño estás haciendo?".

En ese momento dado de la entrevista, la creadora de contenido estadounidense explicó que "entiendo que salir del armario no es fácil para nadie, o no para la mayoría de la gente". Además, aseguró que si le atrajeran las mujeres ya habría mantenido alguna relación, pero no es el caso.

"No digo que lo tendría fácil, pero conociéndome, y sabiendo cómo me gusta vivir mi vida, lo haría. No tendría ningún problema con ello", admitió en el pódcast 'In Your Dreams with Owen Thiele'.

La influencer no dudó en decir que "a día de hoy, no lo soy. No creo que lo vaya a ser, pero no cierto las puertas a experimentar en la vida".

Sin embargo, al cumplir 29 años se prometió no rechazar ninguna propuesta, aunque no se trataba exactamente de estar con otra mujer. Lo único que quería era divertirse: "Quiero elegir por mí misma y quiero hacer lo que quiero hacer. Y soy una novia estupenda".