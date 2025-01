Wanda Nara y Mauro Icardi, en peligro tras las declaraciones de Keita Balde sobre su denuncia: "Lucharé hasta que..."

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está totalmente rota, pero el culebrón no acaba. Tras varias idas y venidas e infidelidades entre medio, desde verano, la pareja está atravesando un proceso legal para obtener el divorcio.

Se sabe que la televisiva ha tenido varias aventuras con otros hombres durante su matrimonio con el futbolista, y hace unas semanas salió a la luz uno de los más comentados: su romance con Keita Baldé.

Aunque Wanda e Icardi no estaban juntos en ese momento, el jugador senegalés sí que estaba casado con la modelo italiana Simona Guatieri, madre de sus dos hijos, y fue este desliz el que rompió su relación.

Después de que el futbolista del Gatasaray filtrara unas imágenes de las cámaras de su vivienda en las que se veía al senegalés junto a la argentina, Balde decidió interponer una denuncia en la justicia italiana por "daños, perjuicios y hostigamiento sistemático". Según el periodista Juan Etchegoyen, ha demandado una cantidad de dinero que "tiene por lo menos seis ceros".

Ahora, el periodista, que ha hablado con el futbolista, ha dado nuevos detalles: "Simplemente lucharé hasta que alguien responda al daño de imagen que me han hecho porque esto es un gran daño. Lo que busca esta gente es quilombo. Se hizo una denuncia contra los dos porque no pueden aprovecharse así de una persona (...) Yo no soy un santo, cometí un error, pero quiero salir de esta mierda. Esto no me aporta en mi carrera y menos en mi vida".

Balde ha asegurado que solamente quiere proteger a su familia y no quiere que se le haga más daño a su mujer.