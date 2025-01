Keita Balde denuncia a Wanda Nara y a Mauro Icardi tras filtrar su romance: esta es la cantidad de dinero que les pide

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi está totalmente rota, pero el culebrón no acaba. Tras varias idas y venidas e infidelidades entre medio, desde verano, la pareja está atravesando un proceso legal para obtener el divorcio.

Se sabe que la televisiva ha tenido varias aventuras con otros hombres durante su matrimonio con el futbolista, y hace unas semanas salió a la luz uno de los más comentados: su romance con Keita Baldé.

Aunque Wanda e Icardi no estaban juntos en ese momento, el jugador senegalés sí que estaba casado con la modelo italiana Simona Guatieri, madre de sus dos hijos, y fue este desliz el que rompió su relación.

El periodista Juan Etchegoyen ha informado que "él es un futbolista serio y no quiere quedar pegado a este escándalo por un error que tuvo en su vida". Es por ese motivo que ha interpuesto una denuncia en la justicia italiana por "daños, perjuicios y hostigamiento sistemático" y ha demandado una cantidad de dinero a Wanda y a Icardi que "tiene por lo menos seis ceros".

Tras conocer la noticia, Keita Balde se ha pronunciado en Instagram: "Debido a los últimos acontecimientos que me han visto involucrados a mi pesar, me he visto obligado a acudir a mis abogados Donatella Minutolo y Alessandro Simionato, para proteger mi reputación y salvaguardar no sólo la serenidad de mis hijos sino también la de Simona, implicada sin culpa, que con amor y dedicación está criando a nuestros hijos (…) Confío en que las especulaciones e instrumentalizaciones sobre mi imagen cesarán definitivamente".