Katie y Alan, la pareja que se ha jubilado a los 40 años y cuentan cómo lo han hecho

La jubilación suele verse como la meta final de toda una vida laboral. Pero en España está el problema de que ese momento llega cada vez más tarde. Actualmente, la edad ordinaria de retiro continúa aumentando y ahora mismo la edad es de 65 años (para los que hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses). Si no, habrá que esperar hasta los 66 años y 8 meses.

La tendencia seguirá al alza: a partir de 2027, la edad legal quedará fijada en los 67 años, aunque se mantendrá la opción de retirarse a los 65 para quienes superen los 38 años y 6 meses de cotización.

Por ello, sorprende ver el caso de Katie Donegan y Alan Donegan, una pareja británica que han dejado de trabajar anticipadamente a la temprana edad de 40 años. Tras ello, ya están disfrutando de su independencia económica. La pareja ha explicado cómo lo ha logrado.

Su filosofía era simple: cuanto mayor fuera la diferencia entre ingresos y gastos, más rápido podrían acumular capital. Para ello adoptaron hábitos muy austeros. Entre otras cosas, evitaban encender la calefacción durante el invierno salvo en ocasiones puntuales, cocinaban grandes cantidades de comida para varios días y llevaban siempre comida preparada al trabajo para no gastar en restaurantes o cafeterías. También decidieron cambiar su vehículo por uno más pequeño, lo que les permitió disminuir el gasto en combustible y en impuestos.

Además, de todo lo mencionado, crearon un fondo de emergencia y evitaron cualquier deuda con intereses elevados. Cada compra o gasto pasaba por un análisis previo para determinar si realmente era necesario y, en caso negativo, no realizarlo o eliminarlo.

Para acelerar el proceso, no solo redujeron gastos, sino que también buscaron aumentar sus ingresos. Alan lanzó su propio negocio después de quedarse sin empleo, mientras que Katie abandonó su puesto en una empresa para trabajar como profesional independiente.

Su objetivo: reunir alrededor de dos millones de libras, unos 2,3 millones de euros, una cifra que equivalía aproximadamente a 25 veces sus gastos anuales. Según sus cálculos, eso les permitiría vivir sin trabajar.