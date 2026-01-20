Karol G y Feid anuncian su ruptura: la pareja 'de moda' pone fin a su relación tras tres años juntos

Este martes, los medios de comunicación estadounidenses despertaban con una sorprendente información del sector de la música urbana: Karol G y Feid habrían puesto fin a una relación de tres años. Una noticia que ha sorprendido a millones de fans que seguían de cerca uno de los romances más discretos y comentados del panorama musical latino.

La pareja empezó en 2023. Ambos se conocieron mientras atravesaban momentos personales muy distintos. En 2021, los dos coincidieron profesionalmente en el estudio para trabajar en la canción “FRIKI”, una colaboración que marcó el inicio de una relación cercana, primero en lo artístico y luego en lo personal.

En ese momento, Karol G acababa de terminar una de las relaciones más mediáticas de su carrera, la que mantuvo con Anuel AA. La ruptura, confirmada públicamente a comienzos de 2021, fue muy comentada por el impacto emocional que tuvo en la cantante y por la posterior narrativa musical que desarrolló en canciones como “Bichota” y más tarde “TQG”. Karol G estaba enfocada en su crecimiento profesional y en reconstruirse a nivel personal tras esa etapa.

Una relación discreta

Por su parte, Feid no tenía una relación pública conocida cuando comenzaron a surgir los rumores con Karol G. El colombiano siempre ha sido mucho más reservado con su vida privada y, hasta entonces, no se le había vinculado de manera oficial con ninguna pareja famosa. En entrevistas, el propio Feid había dejado claro que prefería mantener sus relaciones fuera del foco mediático.

No fue hasta 2023 cuando la relación se hizo pública. Karol G habló abiertamente de Feid en entrevistas, reconociendo que era una persona importante en su vida y que la acompañaba emocionalmente en un momento clave de su carrera. Para entonces, ya llevaban tiempo juntos, aunque lejos del escrutinio mediático.

El 'renacimiento' de Feid, sin comentarios al respecto de la pareja

Ahora, según explica TMZ, la separación se produjo de mutuo acuerdo y en términos amistosos. No existen indicios de terceros involucrados, desacuerdos graves o situaciones polémicas que hayan motivado el final de la relación. La ausencia de apariciones conjuntas, la menor interacción en redes sociales y la desaparición de algunas fotografías compartidas en Instagram avivaron las especulaciones sobre una posible ruptura antes de su confirmación mediática.

Uno de los gestos 'sospechosos' que más llamó la atención fue el reciente cambio de imagen de Feid, quien se rapó y dejó atrás su característico cabello verde, refiriéndose a este proceso como un “renacimiento”. Para muchos fans, este movimiento fue interpretado como una señal de una nueva etapa personal y profesional.

Durante el pasado verano también circularon rumores de un posible compromiso entre ambos, especialmente tras un viaje a Ibiza en el que, según algunos paparazzi, Feid habría pedido matrimonio a Karol G. Sin embargo, ninguna de estas informaciones fue confirmada oficialmente y ahora quedan como parte de una historia que no llegó a consolidarse en ese sentido.