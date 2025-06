Karlos Arguiñano revela la mayor virtud de Joseba y baila 'twerking' en directo: "Es mucho mejor cocinero que yo"

Con todos los interesados en el fútbol con la mirada puesta en el España contra Francia, 'El Hormiguero' se postulaba como la alternativa principal para quienes no querían seguir el partido, siempre con la opción de sintonizar, también, 'First dates'.

Así, desde Antena 3 se ofrecía una interesante entrevista con Karlos y Joseba Arguiñano como protagonistas que hizo las delicias de los seguidores del programa presentado por el padre, 'Cocina abierta'.

Además de hablar sobre la relación paternofilial entre los dos cocineros y cuán importante ha sido Karlos en la vida de su hijo, Pablo Motos quiso saber cual es la "mayor virtud" del cocinero más joven, algo que su padre tenía claro.

"A mí me parece espectacular. Verle cocinar para mí es un placer, porque lo hace tan fácil y hace comida tan variada...", comenta un orgulloso padre. Joseba, comentaba Karlos, lleva desde que era niño en la hostelería y se ha formado en diferentes disciplinas como la pastelería o la panadería "en Suiza, en Francia, en Barcelona", algo que le ha dotado de mucha soltura.

Pese a ello, lo que más especial le parece al chef es su facilidad para hacer vinagretas: "Lo hace con una delicadeza... El picadillo de las cebolletas, del pimiento verde, el rojo...", destacaba antes de reconocer que "tiene una mano fuera de lo normal".

Sin embargo, lo más destacado no han sido los halagos respecto a su capacidad de cocina en sí, sino reconocer que su hijo era más hábil que él mismo: "Es mucho mejor cocinero que yo", comentaba a un Pablo Motos que negaba la mayor. "Lo que pasa es que yo lo que tengo es mucha cara", sentenciaba el tema un Karlos Arguiñano que parece que puede pasar el relevo cuando lo crea necesario, si nos fiamos de sus palabras.

El 'twerking' de los Arguiñano y Pablo Motos

El formato, como es habitual, no se centró solamente en la entrevista puramente hablando, sino que aprovechó la presencia de los invitados para hacer juegos o pruebas diversas. Una de las propuestas fue la de bailar 'twerking', una disciplina que nadie imaginaba que vería practicando al cocinero más famoso de la televisión en España.

En un momento de la noche, los tres se ponían en fila delante del público y empezaban a menear las caderas al ritmo de 'Oh, baby!', de Omar Montes, Dei V y Ovy On The Drums.