Karlos Arguiñano desvela cómo adelgazar después del verano: "La dieta CLM"
El cocinero del programa 'Cocina Abierta', en Antena 3', desveló un nuevo truco a toda la audiencia
Karlos Arguiñano es uno de los cocineros más populares de España. El cocinero vasco cuenta con una destacada trayectoria televisiva, y ha sabido compartir recetas tan simples como sabrosas para poder elaborar en casa. A pesar de la fama de sus platos, no se conoce tanto sobre sus hábitos alimentarios.
En una de las últimas emisiones de 'Cocina abierta', el cocinero quiso tener unas palabras de apoyo para todas aquellas personas que intentan perder peso, pero que no pueden por distintos aspectos.
Por ello, pensando en todos los que quieren recuperar la forma tras el verano y ya preparan la 'Operación Bikini 2026', el chef desveló una nueva dieta: "La CLM".
"Los que queráis adelgazar, el verano os ha pillado ya. Pero todavía estáis a tiempo de hacer la dieta CLM", expuso en el programa de Antena 3. La dieta consiste en algo sencillo: comer la mitad.
El motivo que otorgó en 'Cocina abierta' es que "comiendo la mitad no cogéis peso". Aparte, bromeó diciendo que, si vas a comer garbanzos, lánzalos al suelo para recogerlos uno por uno: "Si hay setenta, pues setenta veces te agachas. Y todo esto estilizados os deja...".
En ese momento, el cocinero se encontraba cocinando un plato de garbanzos con berberechos. El vasco no dudó en decir: "Esto es comida de verdad. Te alimenta, te sacia y te deja bien".
Sobre los garbanzos de bote, explicó que están buenos: "No tengáis miedo a usarlos. Están ricos y te ahorran mucho tiempo". Además, destacó que "es sano, barato y sabroso" y no hace falta pasarte tres horas encerrado en la cocina.
"Comer bien no es comer mucho ni caro. Es comer variado, cocinar en casa y usar productos sencillos", señaló. Por último, recriminó a todas esas personas que dicen que no tienen tiempo para cocinar, pero se pasan "dos horas con el móvil". "Cocinar es quererse un poco más", sentenció.
