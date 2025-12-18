Karlos Arguiñano despide 2025 en 'El Hormiguero' con recetas y buen humor

'El Hormiguero' recibe esta noche a Karlos Arguiñano, quien se convierte en el encargado de poner el broche final a 2025 en el programa. El conocido chef vuelve con su energía inconfundible, su sentido del humor y su estilo cercano dispuesto a deleitar a la audiencia con recetas navideñas y momentos únicos como viene siendo habitual en él.

Así será la visita de Karlos Arguiñano en 'El Hormiguero'

Durante su visita al plató de Pablo Motos, Karlos Arguiñano repasará cómo ha vivido este año, compartirá reflexiones personales y regalará anécdotas repletas de cercanía en una charla distendida que promete cerrar la temporada por todo lo alto.

La audiencia podrá disfrutar de un repaso a su larga trayectoria, de consejos culinarios y de la filosofía que lo ha convertido en uno de los rostros más queridos de la televisión española, un habitual en Antena 3 desde hace varias décadas.

Y es que Karlos Arguiñano es mucho más que un chef, es una institución televisiva. Con tantos años de experiencia en programas de cocina, su estilo sencilo, directo y familiar le ha permitido conectar con varias generaciones de espectadores

Más allá de los fogones, su carácter cercano y su sentido del humor apto para todos los públicos han hecho que cada aparición televisiva se convierta en un momento muy esperado por el público.

Además de la cocina, el chef hablará de sus experiencias y recuerdos del año, ofreciendo una visión personal que combina entretenimiento y consejos prácticos. El programa se convierte así en una ocasión perfecta para que los espectadores se despidan de 2025 con una sonrisa y aprendan algunas ideas para mejorar sus menús navideños.

Esta noche, 'El Hormiguero' y Karlos Arguiñano se unen para cerrar el año con una combinación de humor, historias y gastronomías, recordando por qué el chef es un referente absoluto de la televisión y un invitado imprescindible en cualquier celebración.