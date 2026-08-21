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Karlos Arguiñano (77 años), chef: "Desayuno un buen café para espabilar, fuera de temporada y una tostada de pan con un chorrito de aceite de oliva virgen extra"

El cocinero vasco sigue una rutina marcada por hábitos saludables para mantenerse en forma

Karlos Arguiñano es uno de los chefs más populares en España.

Karlos Arguiñano es uno de los chefs más populares en España.

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Javier Fidalgo

Javier Fidalgo

Karlos Arguiñano (Beasáin, 1948) es uno de los cocineros más conocidos de nuestro país. En los años setenta, el chef guipuzcoano fue uno de los fundadores de la Nueva Cocina Vasca, junto con Juan Mari Arzak y Pedro Subijana. Además, su restaurante en Zarauz ostentó una Estrella Michelín durante dieciséis años.

No obstante, la mayor parte del público conoce al cocinero por su programa de televisión. Karlos Arguiñano es uno de los pioneros del formato, y lleva en emisión desde 1990. Durante su carrera, ha pasado por varios medios de comunicación como ETB2, Telenorte, TVE, Telecinco, Canal 13, ETB1, La 2 y Nova.

Actualmente, el cocinero vasco presenta el programa 'Cocina abierta de Karlos Arguiñano' en Antena 3. A los 77 años, Arguiñano es un ejemplo de energía y vitalidad. No solamente sigue en antena, ya que también está al frente de su restaurante y es autor de numerosos libros de recetas.

El Hotel Restaurante Karlos Arguiñano se encuentra en Gipuzkoa

El Hotel Restaurante Karlos Arguiñano se encuentra en Gipuzkoa / Infobae

Según recoge 'The Objective', el chef mantiene una rutina marcada con hábitos saludables. Arguiñano comienza la jornada temprano y hace una comida para afrontar el día con fuerza: "El desayuno tiene que ser una comida importante. Un buen café, un trozo de pan con un chorrito de aceite de oliva virgen extra y una fruta. Con eso ya tienes gasolina para arrancar el día con fuerza".

Durante una entrevista en 'El Hormiguero', Arguiñano reveló que también se encarga de recoger los huevos de sus gallinas. "Voy al gallinero, que lo tengo a 30 metros, cojo el huevito templado, pongo aceite y me lo como o cascado, o revuelto, o en tortilla", explicó a Pablo Motos.

Respecto a la dieta, el cocinero guipuzcoano mantiene una alimentación equilibrada. De hecho, confesó cuáles son sus platos favoritos en una entrevista para Supertele: "Me encanta la ensaladilla rusa, el salmorejo, el bacalao al pil pil, el arroz con leche. Y recomiendo las verduras, las legumbres y el pescado a diario".

Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano / 5

En este sentido, la forma de cocinar los alimentos también influye en como afectan a la salud. Karlos Arguiñano recomienda utilizar este método para hacer la comida y acompañarlo de una caminata diaria: "Lo mejor es cocinar al horno y a la plancha y andar unos diez kilómetros diarios".

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Una filosofía que muestra en su programa de cocina. Además de su carisma, parte del éxito del formato son sus recetas sencillas y de aprovechamiento, siendo más realista con la realidad de los hogares españoles. "Son y serán la base de nuestra cocina, los platos que hemos comido en casa de toda la vida", afirma Karlos Arguiñano.

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