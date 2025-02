Karla Sofía Gascón se queda sola: El director de 'Emilia Pérez' carga contra la actriz por sus comentarios xenófobos

La actriz española Karla Sofía Gascón (Alcobendas, 1972) se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace algunas semanas por culpa de los comentarios xenófobos que publicó en sus redes sociales años atrás. Pese a los intentos de defenderse de Gascón, Netflix la ha apartado de la promoción de su última película, 'Emilia Pérez', de la candidatura para los premios Oscar. Además, la actriz tampoco acudió a la gala de los Goya, el filme ganó el premio a Mejor película europea.

Para más inri, la editorial Don Bigotes, que se encarga de la publicación de la biografía de la actriz, 'Karsia', ha anunciado que cancela el acuerdo y no distribuirá el libro por no ser coherente con "la igualdad, la inclusión y la diversidad", valores que defiende la compañía.

También han comentado que desde la empresa que nunca han querido aprovecharse de la situación: "No queríamos alimentar la polémica, sacar rédito público a una decisión que pertenece al ámbito de la gestión interna de la editorial ni causar un sufrimiento innecesario. Hemos tenido una conversación privada con la autora a través de WhatsApp porque, a nivel personal, con nosotros siempre ha sido amable y generosa".

Las críticas de Jacques Audiard

El último en sumarse a las críticas ha sido el mismísimo director de la película, Jacques Audiard. En una entrevista al medio Deadline, ha acusado a la actriz española de "ir de víctima" por su reacción durante toda la polémica: "Me resulta muy difícil recordar el trabajo que hice con Karla Sofía. La confianza que compartíamos, el ambiente excepcional que teníamos en el plató...", destaca de la relación entre ambos.

"Cuando escuchas las cosas absolutamente odiosas y dignas de ser odiadas, la relación se ve afectada. Es como caer en un hoyo, pero lo que dijo Karla Sofía es imperdonable", ha apuntado el director francés, quien se muestra realmente decepcionado por todo lo sucedido y ha cortado toda relación con Gascón.

Estas declaraciones llegan después de que se acusara al director de menospreciar el idioma español, apuntando que es una lengua de "países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes". Pese a que comentara que se trata de un malentendido, las declaraciones han generado un fuerte rechazo en países hispanohablantes, como México, donde ya habían sacado las uñas por la temática de la película y han elaborado su propia versión parodiando los estereotipos franceses.

"No acepto que se me denigre por algo que no dije en el sentido que se está interpretando. Mis intenciones han sido completamente mal entendidas, y eso es profundamente doloroso", intentaba defenderse en la misma entrevista con Deadline.