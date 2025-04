Karla Sofía Gascón se pronuncia en 'El Hormiguero' sobre los polémicos tuits: "No he hecho nada malo"

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá.

No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Plex, entre otros.

El pasado mes de noviembre de 2024, Karla Sofía Gascón acudió al plató del formato por primera vez y durante la entrevista, el presentador y la intérprete tuvieron varios encontronazos que generaron mucha polémica.

Ahora, la actriz se ha convertido en la invitada de este martes y ha dado detalles sobre sus últimos proyectos, su experiencia en la industria y cómo le ha afectado recibir tantas críticas.

"En una frase te describiría que se juntó el hambre con las ganas de comer. Íbamos muy bien. Hicimos una película maravillosa. Han sido tres años de mi vida dedicados a este proyecto y hubo gente que quiso destrozar esta película y para ello tuvieron que destrozarme a mí. Se juntaron las personas transfóbicas, las personas de ultraderecha que no nos pueden ver a las personas trans y a toda la gente que era competencia de la película, entre otros muchos", ha declarado la intérprete.

Sobre los polémicos tuits, Karla Sofía Gascón ha asegurado que no se tiene que defender de nada y que se han dicho muchas cosas absurdas: "Es realmente ridículo que me hayan tachado de una persona racista. Me han tachado hasta de transfóbica".

La actriz ha asegurado que siempre ha defendido la igualdad: "No he hecho nada malo en este mundo. Lo único que he hecho ha sido siempre apostar por la igualdad de todos los seres humanos. Luchar por los derechos de las mujeres, de las personas LGTB y por miles de cosas más".