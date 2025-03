Karla Sofía Gascón no puede parar de liarla, ahora en los Picos de Europa: "Me siento como en 'La sociedad de la nieve'"

Karla Sofía Gascón se convirtió en el nombre del momento cuando salieron a la luz los polémicos tuits racistas que causaron un gran daño a la película candidata a los Oscars, 'Emilia Pérez', donde ella misma es la protagonista.

Apartaron a la actriz de la campaña promocional y sus aspiraciones de ganar la estatuilla en la categoría a Mejor Actriz se quedaron prácticamente en zero, dejando atrás la posibilidad de convertirse en la primera mujer trans en conseguirlo.

Ahora, la madrileña ha vuelto a la palestra con una nueva publicación que algunos han considerado de lo más desafortunada. Gascón se encontraba en los Picos de Europa, que lucen una bonita estampa de nieve tras los temporales que han dejado uno de los meses de marzo con más precipitaciones de siempre en España.

"Hoy me siento como en 'La sociedad de la nieve'. No voy a decir que me apetece morder a alguien, porque —tal y como están las cosas— me acusarían de canibalismo. Es lo único que les falta", escribía en una 'story' que más tarde ha decidido eliminar.

El 'story' de Karla Sofía Gascón, tras borrar el primero. / Instagram

Quizás porque se ha dado cuenta del revuelo que podía causar, quizás porque se lo han recomendado, finalmente ha publicado un nuevo mensaje en el que se acuerda de su hermano, fallecido durante la práctica del esquí: "Hoy me siento dichosa y bendecida", empezaba escribiendo la de Alcobendas.

"Aunque mi hermano murió esquiando, sigo admirando la montaña y la nieve, disfrutando cada día, riéndome de mí misma… Pero, sobre todo, de los que odiáis a quienes vivimos nuestra propia vida sin hacer daño a los demás. Podréis inventar, mentir, distorsionar, que jamás acabaréis con la luz que os deslumbra", se reivindicaba en la red social de Meta.

Segundo 'story' de Karla Sofía Gascón. / Instagram

Más tarde, volvía a las redes para lanzar un mensaje en el que intenta defenderse de todas las acusaciones vertidas sobre su persona en los últimos meses: "Hoy tengo 53 años y estoy tan a gusto y tan feliz. Jamás en mi vida he hecho daño a nadie, ni he hecho un comentario para intentar menospreciar a nadie por su color de piel, para ensalzar dictadores, etcétera, etcétera. Pueden manipular, mentir, descontextualizar e inventar lo que gusten. Lo que he hecho toda mi vida es defender a la mujer, a la diversidad sexual y a la igualdad entre todos los seres humanos. He criticado el fanatismo, la delincuencia, el terrorismo y las guerras", escribía.

La reivindicación de Karla Sofía Gascón en su Instagram. / @karsiagascon

Además, mandaba un aviso a todos sus 'haters' que han intentado ponerle la zancadilla durante todo este tiempo: "Les recomiendo que se entretengan en otra cosa que en desvirtuar mis palabras para intentar encontrar algo malo en ellas, con el propósito de oscurecer mi luz. No sé cómo no se han dado cuenta de que es imposible. Yo voy a seguir siendo sarcástica, irónica, exagerada, antitaurina, antifascista. No soy de extrema izquierda ni de extrema derecha. Ni xenófoba, ni antivacunas, ni misógina, ni homofóbica, ni transfóbica", ponía los puntos sobre las íes Gascón, que sentenciaba apuntando que "por mucho que repitan adjetivos en mi contra no los hacen verdad".