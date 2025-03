Karla Sofía Gascón conmueve con una confesión desgarradora: “El dolor ha sido tan abrumador que..."

Tras no saber nada de Karla Sofía Gascón en un tiempo, la actriz de forma reciente aparición en la gala de los Óscars, aunque no quiso pisar la alfombra roja, todo debido a ese polémico mensaje en X que le obligó directamente a saltarse dicho momento para salpicar al elenco de Emilia Pérez. Sin embargo, Karla ha comentado y denunciado al respecto la campaña de odio que ha estado viviendo estos días atrás, algo que le ha provocado pensamientos negativos.

La actriz rápidamente fue a las redes sociales para agradecer a los miembros de la academia por dicha nominación en la gala además de dar la enhorabuena a los ganadores. Pero tras eso, no ha tardado en volver a expresarse en una entrevista: "A veces nos ponemos un escudo para protegernos, para que el mal no llegue a nuestro corazón, a nuestra piel o a nuestra alma. En medio de esta inesperada y devastadora tormenta, ha habido momentos en que el dolor ha sido tan abrumador que he contemplado lo impensable".

Pero tras comentar esto mismo, mencionó que le ha servido como aprendijaze, mencionando lo siguiente: "El odio, como el fuego, no se puede apagar con más odio. Las ofensas no pueden borrarse con más ofensas, y los errores no pueden limpiar otros errores". Para terminar, ha querido perdir nuevamente disculpas por dichos tuits tan polémicos: "Sin ninguna excusa y sin intención de justificar mis acciones pasadas, quiero pedir perdón a todas las personas a quienes he ofendido en algún momento de mi vida y en mi camino".