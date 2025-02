Kanye West se vuelve nazi: Vende camisetas con una esvástica en su web y lo anuncia en la Super Bowl

El rapero antiguamente conocido como Kanye West, cambió su nombre a Ye de manera oficial, ha levantando mucha polémica durante la última semana debido a un conjunto de acciones que lo han situado en el ojo del huracán mediático.

Acostumbrados a las excentricidades del músico de Atlanta, que recientemente ha anunciado que sufre autismo, sorprendió con una nueva polémica, previa a este episodio, durante la alfombra roja de los Grammy. Ye y su pareja Bianca Censori posaron ante las cámaras de formas muy distintas: él, vestido totalmente de negro, ella, con un vestido de malla transparente, desnuda.

En este sentido, recientemente, ha insultado a todos sus críticos por los comentarios que ha suscitado el posado en los Grammy de Censori: "Está con un multimillonario, ¿por qué escucharía a alguno de ustedes, un montón de putos pobres e idiotas?", escribía.

Sin embargo, con la nueva polémica muchos creen que se ha pasado, aunque ha conseguido que se hable de él en todo el mundo. El domingo, en plena Super Bowl, Ye aparecía en un anuncio que apelaba a los telespectadores a visitar su página web donde habitualmente se puede encontrar merchandising de su marca Yeezy, como sudaderas, zapatillas deportivas y demás artículos de ropa.

En esta ocasión, en cambio, solamente había un producto a la venta: una camiseta blanca con una esvástica negra en el centro, con un precio de 20 dólares. El anuncio de Ye en X de la camiseta, cuya referencia es HH-01, el código de 'Heil Hitler', iba acompañado de un mensaje donde explicaba que "ha esperado años para crear esta camiseta" y que es su "pieza de arte performativa más importante de siempre".

Comentarios nazis de Ye

Como si de una campaña promocional se tratara (ya nada sorprendería con el rapero), el pasado viernes Ye ha publicaba unos extraños mensajes en las redes sociales autoproclamándose nazi. Pese a que posteriormente revelara que se trataba de un experimento social, son muchos los que no se creen una historia que apunta a un evidente radicalismo del de Atlanta.

Captura de pantalla de las publicaciones de Kanye West en X. / @kanyewest

"Amo a Hitler. Soy un nazi. Ahora qué perras", escribía West en la red social propiedad de Elon Musk, de la cual había sido expulsado en el pasado precisamente por soltar comentarios antisemitas y en la que tiene 32 millones de seguidores. Además, West ha perdido numerosos contratos con marcas debido a este tipo de polémicas, ante lo que ha declarado que "nunca va a disculparse por sus comentarios sobre los judíos", justo después de recordar (en mayúsculas) que "cualquier persona judía que haga negocios conmigo necesita saber que no me gusta ni confío en ninguna persona judía y estoy completamente sobrio y sin Hennesy", se sinceraba.

Ye pedía "normalizar el hecho de hablar de Hitler" porque para él fue "taaaan fresco" que no puede no destacarlo. West sufre un trastorno bipolar con el que se escuda de sus comentarios, aunque parece que también los habría soltado en persona. También comentaba que "ni siquiera sabe qué coño significa antisemita. Es solo una gilipollez creada por las personas judías para proteger su mierda".

Ye, que también defendió la liberación de Diddy, publicaba que "hace giras por dinero": "Prefiero jugar a The Last of Us, parte uno y dos, que fue creado por judíos. Buen trabajo, gracias", volvía a comentar en X, algo que descolocó a muchos usuarios.