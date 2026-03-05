Kanye West vuelve a España después de 20 años: fechas y cómo comprar entradas para no perdértelo

Kanye West se ha convertido en una figura sumamente polémica desde las controversias que protagonizó en los últimos años a causa de varias publicaciones lanzadas en redes sociales y supuestos casos de agresión sexual. Pero, ya sea por honestidad o por puro marketing, el artista está intentando volver sigilosamente al mundo de la música.

Parte de ello pasa por volver a la música de manera normal, lo cual implica por hacer una gira mundial en la que se dejará caer por varias ciudades del mundo, incluyendo algunas pertenecientes a Europa.

Y es que Kanye West ha anunciado que una de las que visitará está en España. Concretamente, el artista dará un concierto el próximo 30 de julio en Madrid, fijando la cita dentro del Metropolitano de Madrid.

En este mismo sentido, las entradas aún no se encuentran a la venta, pero el equipo de Kanye West ha abierto una web en la que podemos apuntarnos a la preventa de las mismas en caso de que estemos interesados (este es el enlace).

Si habéis intentado adquirir entradas de otros artistas similares, sabréis que esta suelen agotarse en cuestión de minutos, por lo que conviene apuntarse a la preventa y estar atentos a la horas a las que se abrirán las webs de venta de los tickets.

Otra de las incógnitas que giran en torno a este concierto tiene que ver con el precio que tendrán las entradas, pero podemos establecer una estimación en función de lo que costarán en otras capitales de Europa.

Sin ir más lejos, los precios de las entradas para su concierto en Italia oscila entre los 125 y los 660 euros; siendo estos últimos los que pertenecerían a los típicos pases VIP; aunque aún está por ver qué extras podremos obtener a través de estos tiers.

Y es que, teniendo en cuenta que hace 20 años que Kanye West no se pasa por España, todo apunta a que el artista americano dará un concierto inolvidable y, como prueba de ello, tenemos las enormes expectativas que ha ido generando a través de sus redes sociales en los últimos días.