Kai, la nieta de Donald Trump debuta como golfista profesional en el LPGA Tour: este fue su resultado en The Annika

Kai Trump, nieta del presidente estadounidense Donald Trump e hija de la actual pareja de Tiger Woods, vivió este jueves uno de los días más importantes de su carrera deportiva, la cual no ha hecho más que comenzar: su debut en el LPGA Tour.

Con tan solo 18 años, la joven golfista amateur participó por primera vez en un torneo profesional de la máxima élite femenina, The Anikka, disputado en el exigente Pelican Golf Club de Belleair (Florida).

La debutante cerró su primera ronda con una tarjeta de 83 golpes, 13 por encima del par, ubicando el último puesto de la clasificación tras la primera jornada. Un resultado un tanto decepcionante que no debe afectarle en absoluto: estos son sus inicios y de ahora en adelante solo queda mejorar.

"Estuve nerviosa todo el tiempo", admitió Kai Trump a la prensa, reconociendo que pese a todos los errores cometidos en la jornada, consiguió aprender mucho y ganar confianza con el paso de los hoyos.

Kai compite todavía como amateur y está estudiando su último año de secundaria. Ocupa el puesto 461 del ranking juvenil de Estados Unidos, aunque su futuro universitario está más que garantizado al haberse comprometido a formar parte de la Universidad de Miami.

En redes sociales, Kai Trump también es bastante conocida: acumula millones de seguidores, muchos de los cuales son fans por las rutinas de entrenamiento que comparte.

Como puedes imaginar, la joven admite haber recibido consejos de Tiger Woods, pareja de su madre: le recomendó "divertirse y dejarse llevar". En cuanto a su abuelo, no pudo acudir al torneo por lo ocupado que está como presidente de los Estados Unidos, pero también le habría animado desde la distancia a disfrutar de su debut.