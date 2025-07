El K-Pop se posiciona con el Barça: las integrantes de ITZY visten 'blaugrana'

Gracias a Spotify, patrocinador oficial del FC Barcelona, el equipo barcelonés tiene la música de su parte. Artistas de todo el mundo visten los colores del club frente a cámaras de televisión y publicaciones en redes sociales.

Las últimas en sumarse a este movimiento que une música y deporte han sido las surcoreanas 'ITZY', uno de los grupos de K-Pop más relevantes de la industria del país.

Las cantantes y bailarinas, que cuentan con casi 20 millones de seguidores en Instagram, han aparecido por sorpresa durante el partido amistoso de pretemporada que se está disputando en su país. Las cinco integrantes no han dudado en vestir la camiseta del Barça, que se bate en el campo con el FC Seoul.

"Alerta de invitados sorpresa", anunciaba el Barça en varios idiomas, entre ellos coreano, a través de sus redes sociales. En el vídeo compartido vemos a las artistas mandando todo su apoyo al club azulgrana.

Después de grandes estrellas como Travis Scott, Rosalía o Roling Stones, ya solo faltaban por protagonizar un momentazo con el FC Barcelona una de las mayores modas de la industria musical: los artistas de K-Pop.

'Barça On Tour': la 'playlist'

En este caso, ITZY es uno de los 'girl groups' más relevantes dentro del país surcoreano, con más de 5 millones de oyentes mensuales. Algunos de sus mayores 'hits' más recientes son 'WANNABE' o 'Dalla Dalla', entre muchos otros.

Para todos aquellos culés que todavía no se han adentrado en el fascinante mundo del K-Pop, Spotify les ha preparado una 'playlist' con los éxitos más relevantes de este año. El nombre de la lista músical es 'Barça on Tour: Korea 2025 by Itzy'.

Tras este momentazo protagonizado por ITZY, los 'k-popers' (fanáticos del género) culés han empezado a soñar y ya esperan con ansias el día que puedan lucir una camiseta del equipo que colabore con alguno de los grandes grupos surcoreanos, como BTS o Blackpink.