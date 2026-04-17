El juzgado aprueba la salida del calabozo de Pepe, el hombre en silla de ruedas que mató a un ladrón que intentó robarle

Pepe ya está en libertad. El hombre del barrio barcelonés del Bon Pastor, que mató al ladrón que iba a robarle una cadena del cuello, queda en libertad provisional. Así lo ha acordado un juzgado después de la vista celebrada esta mañana para revisar su entrada en la cárcel, decretada el 7 de abril.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a Pepe, de 66 años, con movilidad reducida, acusado de un homicidio ocurrido durante un intento de robo. El suceso generó gran atención en la zona por las circunstancias en las que se produjo. Tras su arresto, el hombre permaneció un par de días en dependencias policiales antes de que el juzgado decidiera su ingreso en prisión provisional. La decisión se tomó a petición de la Fiscalía, dentro de una causa abierta por un presunto delito de homicidio.

En libertad por su estado de salud

Este jueves se celebró una nueva comparecencia judicial en la que se revisó su situación. Tras la vista, el juez acordó dejarlo en libertad provisional debido a su estado de salud, según ha informado su entorno familiar.

La Fiscalía había planteado inicialmente su ingreso en prisión, aunque posteriormente propuso que la medida cautelar se sustituyera por arresto domiciliario con control telemático y limitaciones de movimiento por motivos médicos.

El informe forense tuvo un papel relevante en el cambio de criterio del Ministerio Público, ya que recoge enfermedades crónicas importantes y advierte del riesgo de empeoramiento físico y mental si permanece en un entorno penitenciario.

A pesar de la modificación de su postura respecto a la medida cautelar, la Fiscalía mantiene que existen indicios suficientes para continuar la investigación por el presunto delito de homicidio, que sigue abierto.

Otro robo más

El juez, sin embargo, no aceptó la propuesta de arresto domiciliario con vigilancia electrónica y optó por la puesta en libertad provisional del investigado, que continúa a la espera de la evolución del procedimiento judicial.

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El hecho ocurrió cuando un joven de 18 años intentó robar una cadena al hombre en plena calle. En ese contexto se produjo un forcejeo que terminó con la muerte del presunto ladrón, lo que dio lugar a la detención posterior del vecino del Bon Pastor.