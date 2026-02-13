Jutta Leerdam celebra su oro en los JJ.OO. con una compra de lujo en Milán: "Mi primer oro y..."

Jutta Leerdam está viviendo uno de los momentos más especiales de su carrera. La patinadora neerlandesa conquistó el oro olímpico en los 1.000 metros de velocidad, y apenas un día después de su victoria, decidió celebrarlo con un capricho de lujo en Milán, una de las capitales mundiales de la moda.

Leerdam, de tan solo 27 años, llegó a la última carrera con toda la presión sobre sus hombros. Después del excelente tiempo se su compatriota Femke Kok, la neerlandesa tenía que hacer una actuación perfecta para alcanzar el título.

Enfrente tenía a la vigente campeona, la japonesa Miho Takagi. Sin embargo, Leerdam firmó una carrera impecable, marcó un récord olímpico y se colgó la medalla de oro ante la emoción de su pareja, el boxeador Jake Paul.

Lejos de descansar después del éxito, la campeona aprovechó su estancia en Milán para ir de compras junto a su chico. A través de un vídeo publicado en TikTok, mostró a sus seguidores el exclusivo regalo que decidió hacerse: su primera bolsa Birkin, uno de los accesorios más codiciados y caros del mundo, cuyo precio asciende a varios miles de euros.

"Mi primer oro olímpico y mi primera Birkin. Es abrumador, pero estoy muy agradecida", comentó la patinadora en el vídeo, en el que también explicó que había perdido la voz de tanto gritar tras cruzar la línea de meta.

A pesar de las críticas que recibe por su vida social y su faceta de influencer, Leerdam se muestra tranquila y centrada en la competición. Los Juegos aún no han terminado para ella, ya que este domingo volverá a la pista para disputar los 500 metros, donde intentará ampliar su leyenda olímpica.

Como decimos, son muchos los que critican que Leerdam explote al máximo su faceta como influencer, pero esta no deja de ser otra forma de ganarse la vida en redes sociales, perfectamente válida.