Justin y Hailey Bieber dan la bienvenida a su primer hijo

Justin Bieber y su mujer, Hailey Badlwin, han dado la bienvenida a su primer hijo. El cantante y la modelo han compartido la noticia en redes sociales, con una emotiva fotografía del pie del recién nacido. Además de su nacimiento, los padres también han desvelado el nombre del bebé: Jack Blues Bieber.

La publicación ha conseguido miles de 'me gusta' en pocos minutos. Los seguidores de ambos han compartido cientos de comentarios de felicitaciones. En este contexto, también han querido darle la enhorabuena otras celebridades como Lewis Hamilton, Romeo Beckham, Alyssa Milano, Katy Perri, Michael Phelps y Khloe Kardashian, entre otros.

El artista canadiense nunca había ocultado su deseo de ser padre. De hecho, en 2020, durante una entrevista con Ellen DeGeneres, Justin aseguró que "voy a tener tantos bebés como Hailey quiera. Me encantaría crear una pequeña tribu, pero el cuerpo es de ella y será lo que ella quiera", confesaba a la presentadora.

Han quedado atrás las preocupaciones de los primeros meses, donde la sobrina de Alec Baldwin escondía su barriga de los reporteros: "No disfrutaba del estrés de no poder disfrutar de mi embarazo con el exterior. Me sentía como si estuviera escondiendo un gran secreto. Quería tener la libertad de salir y vivir mi vida", explicaba.