Justin Bieber siembra la polémica en los Grammy 2026: el outfit del cantante divide a los fans

Los Grammy 2026 se conformarán como una gala histórica dentro del legado que se ha ido creando con estos eventos a lo largo de los años. Especialmente, a causa de la situación de tensión que se vive en Estados Unidos en la actualidad.

Y es que muchos de los cantantes que aparecieron ayer en los Grammy, protagonizaron un movimiento reivindicativo contra las recientes políticas de deportación de Trump; siendo Justin Bieber uno de sus principales rostros.

El cantante ha generado mucha división de opiniones en los fans a causa de su actuación en el evento, donde apareció en la alfombra roja llevando un pin en el que se podía leer el eslogan ¨ICE Out¨ en señal de rechazo ante lo que está sucediendo en el país.

No obstante, este no era el único as que Justin Bieber se escondía bajo la manga durante los Grammy, dado que llevó a cabo su actuación al completo en ropa interior. Eso sí, no se puso cualquier prenda que habría pillado por ahí.

Los fans detectaron que los calzoncillos de Justin Bieber eran de su conocida marca Skylrk, lo cual constaría como una promoción subliminal efectuada en un acto de rebeldía; cosa que genera cierto conflicto de intereses, según señalaban muchos fans.

El hecho de que Justin Bieber aprovechara la situación para publicitar su marca de ropa no ha sido bien recibido por todo el mundo, por no hablar de aquellos a los que no les ha gustado que se haya posicionado ante el conflicto que sacude actualmente Estados Unidos.

Y es que es evidente que nos encontramos ante una gala de los Grammy bastante distinta a aquello a lo que hemos estado acostumbrados siempre. Sobre todo porque, más allá del aura reivindicativa del evento, este fue el primero de la historia en el que se coronó un álbum en español como mejor disco del año.

Evidentemente, este no es otro que el último lanzamiento de Bad Bunny (DeBÍ TiRAR MáS FOToS), a quien se le saltaban las lágrimas mientras agradecía a su madre por "haberlo partido en Puerto Rico" en su discurso.